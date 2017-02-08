КомиОнлайн

Новости

Среда, 08 февраля 2017, 10:12
  • 150
  • 0
  • 1

10:12
В «ЛУКОЙЛ-Коми» определили лучших молодых специалистов

Подведены итоги конкурса профмастерства.

Пальма первенства на VIII конкурсе «Лучший молодой специалист года» оспаривалась по шести номинациям. В трех из них награды присуждены представителям нефтешахтного управления «Яреганефть»: Феликсу Бикбулатову («Инженер-технолог»), Игорю Михеевскому («Инженер-механик») и Павлу Самкову («Инженер по промышленной безопасности и охране труда»).

В категории «Специалист в области управления персоналом» лучшей стала Маргарита Ерофеевская из территориального производственного предприятия «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз».

В номинации «Инженер-геолог – физик» отмечены сразу трое: Николай Сердюков («Яреганефть»), Александр Иванов («ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз) и  Александр Александров («ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз»).

«Новость о своей победе узнала от коллег, – рассказала М.Ерофеевская. – Конечно, признание на столь высоком уровне для меня почетно. Конкурсы такого формата замечательно стимулируют молодежь, мотивируют на дальнейшее профессиональное развитие. Спектр номинаций весьма широк, поэтому здесь каждый может найти себя».

Ежегодно проводимый конкурс направлен на стимулирование активности молодых работников, раскрытие их творческого и профессионального потенциала, повышения мотивации к достижению высоких показателей в работе. Победители получают прибавку к должностному окладу на ближайший год. Оценку конкурсных заявок проводят эксперты из числа представителей руководства предприятия.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиУсинск
Общество
Социум
ЛУКОЙЛ-Коми
молодежьработатрудКонкурс
Материалы по теме
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Поиск работы

Бухгалтер по учету затрат
МАГНИТ, Розничная сеть (Сыктывкар)
от 26000 до 32000 RUR

Менеджер по продажам
Связной (Сыктывкар)
от 34100 RUR

Администратор региона
Деньга (Сыктывкар)
от 23000 до 30000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Февраль 2017
 
Реклама

Последние комментарии

1111:
Не готовы, пусть сначала подготовятся и строят как положено.
08.02.2017 - 08:54
Перейти к новости
тор:
обоснуй
07.02.2017 - 22:41
Перейти к новости
Так:
Без работных больше чем пишут. Ещё их сколько не зарегистрированых. Много заводов закрывают и производств. "Браво гапликов, браво"
07.02.2017 - 21:54
Перейти к новости
инфа:
Убитый в Коми подросток будет похоронен в родном поселке
07.02.2017 - 21:32
Перейти к новости
иван:
вы видите в жельцах домов наживу у вас уже мозги высохли упровленцы хреновы с какого перепугу жильцы вам должны плотить 1.5 в чём они виноваты вы уроды решили вайну устроить вы её получите со всеми вытекающими последствиями
07.02.2017 - 20:45
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика