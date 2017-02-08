Россельхозбанк устроил видеоконференцию с фермерами в регионах

Россельхозбанк и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) провели совместную видеоконференцию с фермерами в регионах, на которой обсудили актуальные вопросы применения государственных программ поддержки АПК и повышения доступности банковских продуктов и услуг. К участию в конференции было подключено более 200 фермеров из всех регионов страны, которые особо отметили своевременность проведения мероприятия, сообщает пресс-служба банка.

Наибольший интерес среди участников дискуссии вызвали вопросы, связанные с порядком нового льготного кредитования по ставке не выше пяти процентов годовых, получения гарантий по кредитам сельхозпроизводителей корпорации малого и среднего предпринимательства, а также механизмом кредитования по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.

По итогам встречи представители Россельхозбанка и АККОРа отметили актуальность ее проведения в рамках развития двустороннего сотрудничества, а также наметили приоритеты развития поддержки малых форм хозяйствования.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

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