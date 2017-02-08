В Усинском районе разлилось более двух тонн нефти

В единую дежурную диспетчерскую службу Усинска поступило сообщение о разгерметизации нефтепровода (диаметром 530 миллиметров) на участке между ДНС «Южно-Ошская» и узлом подключения к межпромысловому нефтепроводу «Харьяга-Уса» (в 120 километрах от Усинска). Инцидент предположительно произошел 6 февраля на участке нефтяного месторождения, принадлежащего ООО «Нобель Ойл» (КО), сообщает пресс-служба Минпрома Коми.

По информации компании, утечка нефти произошла в объеме 2,2 тонны. Опасность попадания нефти в водотоки исключена.

«Порыв произошел в том же самом месте, где была зафиксирована утечка нефти в 2015 году. Тогда ООО «Нобель Ойл» пыталось скрыть аварию, и к ликвидации последствий нефтеразлива приступило лишь весной 2016 года, когда территорию обследовала межведомственная комиссия по безопасному пропуску весеннего половодья. Нынешний инцидент показал, что компания не извлекла уроки из прошлого опыта: во-первых, не выполнила взятые на себя обязательства по замене аварийной трубы, во-вторых, действовала в обход собственного плана ликвидации аварийных разливов нефти. Нарушений – масса, даже информация об инциденте поступила в контрольно-надзорные службы с задержкой», – отметил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин.

На место аварии 8 февраля для обследования и уточнения информации выехала оперативная группа усинской муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с участием представителя прокуратуры города Усинска и представителей усинского комитета по охране окружающей среды. Сейчас комиссия определяет площадь нефтеразлива и объемы излившейся нефти. По предварительным данным, площадь загрязнения составляет около 0,5 гектара.

Ситуация находится на контроле руководства Минпрома Коми. Особое внимание будет уделено вопросам принятия мер по оперативной ликвидации последствий нефтеразлива. К настоящему времени причины утечки нефти устранены, однако компания до сих пор не приступила к работам по очистке территории и устранению последствий аварии, говорится в сообщении.

Фото пресс-службы министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми