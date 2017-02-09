В Коми создали прототип Карты науки региона, часть ученых относится к идее настороженно

Пресс-служба главы Коми 8 февраля сообщила, что руководителю республики Сергею Гапликову представили Карту науки – действующую модель информационно-коммуникационного ресурса. Это портал, на котором предполагается разместить исчерпывающие данные о работающих в регионе ученых, их исследованиях и разработках. Также эта своего рода соцсеть научных работников должна помочь в создании проектных групп для решения различного рода задач. Адрес портала в интернете пресс-служба не сообщила.

«Карта науки призвана стать одним из базовых мероприятий разрабатываемой дорожной карты внедрения регионального стандарта научного обеспечения промышленного роста и социального развития Республики Коми. Предусматривается группировка по отраслям науки и по организациям и возможность доступа к информации о научно-инновационной инфраструктуре республики для выполнения разных видов исследований. Отдельный блок будет выделен молодым ученым», – заявляется в официальном сообщении.

«У нас очень квалифицированный состав и докторов наук, и кандидатов, и молодых ученых, чьи знания и разработки интересны с точки зрения практического применения для развития республики в целом и отдельных отраслей экономики, более качественного хозяйствования на всех уровнях. И мы хотим эффективно использовать имеющийся потенциал, направляя его на решение важных стратегических задач социально-экономического развития республики. Наши ученые должны стать экспертами при разработке государственных программ, давать свои заключения при продвижении наших инициатив на федеральный уровень. И, конечно, подобные проекты дают возможность самим участникам для их дальнейшего развития как ученых, а значит развития в целом науки в Республике Коми, - отметил С.Гапликов. - Нужно переходить на этот уровень, задавать новые стандарты развития. Благодарю вас за инициативу создания Карты науки, за активное участие в проекте и за искреннее желание помочь в развитии республики. Мы со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку, чтобы практические результаты реализации проекта были как можно быстрее».

Адрес сайта – kartanauki.ro100k.ru – приводит один из участников рабочей группы проекта Дмитрий Беляев. В своем блоге он пишет, что «уже сейчас можно сказать, что по своим концепции и сути проект достаточно уникален». «Основная цель проекта – создать открытый активный инструмент, с одной стороны, представления интеллектуального потенциала республики (научное и образовательное направление) в целом, с другой стороны – задействовать механизм персонификации самих ученых индивидуально посредством их самопрезентаций на специальном интегрированном ресурсе».

Аналогичный проект решили реализовать на общенациональном уровне. Так появилась Карта российской науки. Ее целью обозначили создание информационной системы, где бы регулярного автоматически обновлялась информация об ученых и организациях, включая показатели их деятельности, велся статистический анализ научно-исследовательской активности.

С самого появления ресурса по адресу mapofscience.ru его критиковали, указывая на множество ошибок, системные недостатки и недоработанную структуру портала. Другие заявляли, что при помощи этого инструмента государство собирается еще сильнее контролировать научную сферу. А в ноябре 2013 года Комиссия общественного контроля в сфере науки опубликовала заявление, в котором не отрицала «полезности самой идеи создания единой информационной системы для российской науки», но рекомендовала научным сотрудникам институтов РАН воздержаться от обращений к системе «Карта российской науки» для внесения туда каких-либо изменений. В феврале 2017 года сайт mapofscience.ru стал недоступен.

В беседе с корреспондентом «КомиОнлайна» несколько сотрудников из институтов Коми научного центра выразили сомнение в необходимости создания Карты науки региона. «Мы уже проходили все это три года назад, смысла в этом нет, размещаться там будут единицы», – сказал один из них. «Данный информационно-коммуникационный ресурс, возможно, и будет кому-то полезен, но точно не ученым. Кто будет заниматься размещением «исчерпывающих данных о работающих на территории региона ученых, их исследованиях и разработках»? Сами ученые или ученые секретари организаций? Поверьте, у научных сотрудников и без того работы хватает. К тому же действующих в интернете научных экосистем нам вполне

достаточно. Прежде чем что-то делать, может, стоило спросить у самих ученых?» – заявил второй.

Фото с сайта rkomi.ru