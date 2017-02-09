Ученики «Роснефть-класса» побывали на объектах «РН – Северная нефть»

Во время месячника профориентации, организованного сотрудниками «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», учащиеся 10-го «Роснефть-класса» усинской школы №3 побывали с ознакомительной экскурсией на объектах пункта сдачи нефти (ПСН) «РН – Северная нефть» на Головных сооружениях.

После инструктажа о правилах поведения на потенциально опасном объекте мастер цеха подготовки, переработки и сдачи нефти «РН – Северная нефть» Владимир Неревенько рассказал ребятам об инфраструктуре и установках, действующих на ПСН, системах контроля, обеспечения безопасности и взаимодействия с другими организациями.

Как пояснил старшеклассникам мастер, на ПСН поступает товарная нефть первой группы качества – продукция, прошедшая обезвоживание, обессоливание и дегазацию на баганских установках подготовки нефти (УПН). Пройдя исследования в испытательной химико-аналитической лаборатории и получив сертификат соответствия, «черное золото» через коммерческий узел учета отправляется в систему магистральных нефтепроводов (СМН), а дальше – потребителям.

На коммерческом узле учета нефти (КУУН) школьники узнали о процедуре сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов, увидели уникальное оборудование, позволяющее вести учет прокачиваемой нефти с предельной точностью, а также заниматься поверкой приборов.

Знакомство с испытательной химико-аналитической лабораторией (ИХАЛ), где нефть получает «паспорт качества», произвело на школьников большое впечатление.

Ведущий инженер лаборатории Александр Русланов рассказал, что в ИХАЛ проводятся исследования нефтесодержащей жидкости, товарной нефти, светлых нефтепродуктов, пластовой воды и газа. Кроме того, действуют филиалы лаборатории на Баганском и Хасырейском месторождениях, что позволяет обеспечивать контроль качества продукции на всех этапах.

Здесь же в лаборатории школьники более подробно узнали, что собой представляет сертификат соответствия или «паспорт качества», о котором говорил В.Неревенько.

«Качество нефти исследуется по множеству параметров, – отметил А.Русланов, – каждая партия готовой продукции проверяется на соответствие 1-й группе качества по плотности, содержанию воды, серы, хлористых солей и другим характеристикам. При этом анализ ведется не только в нашей лаборатории, но и в СМН: проба товарной нефти с каждой партии делится на три части, первая исследуется нами, вторая передается в лабораторию СМН, третья (арбитражная) используется, если возникают споры. За многие годы серьезных расхождений в результатах исследований не возникало, что говорит о профессионализме лаборантов и качестве «черного золота» - оно считается лучшим в нашем регионе».

Поездка на производство, по признанию старшеклассников, получилась очень познавательной, помогла составить более четкое представление о производственном процессе.

Текст и фото пресс-службы ««РН – Северная нефть»