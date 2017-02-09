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15:27 В январе на одну вакансию в Коми претендовало семь желающих получить работу
Больше всего сотрудников требовалось в автомобильном, гостиничном бизнесе, закупках и сервисе.
Служба исследований HeadHunter Северо-Запад проанализировала рынок труда в Коми в январе. Количество вакансий уменьшилось на минус 11 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Подобная динамика обусловлена существенным подъемом рынка труда в 2016 году после кризисного 2015-го, сообщает пресс-служба компании. Для сравнения: в январе прошлого года прирост предложений от работодателей к январю 2015-го составлял плюс 30 процентов. Вход резюме в январе 2017 год к году увеличился на 3 процента.
Показатель конкуренции – hh.индекс (количество резюме на одну вакансию) – достиг пика в ноябре 2016 года (8,1 пункта) и теперь плавно снижается. В январе индекс равнялся 6,9 пункта, то есть в среднем на одно вакантное место в Коми претендовали семь соискателей, что говорит о повышенном уровне конкуренции на рынке труда в пользу работодателя.
Сравнительно больший прирост вакансий январе 2017-го год к году был отмечен в следующих проф. областях: «Инсталляция и сервис», «Закупки», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Автомобильный бизнес».
В ТОП-5 наиболее востребованных сфер у работодателей вошли: «Продажи» (51 процент от общего рынка вакансий в регионе), «Банки, инвестиции и лизинг» (15 процентов), «Строительство, недвижимость» (10 процентов), и «Начало карьеры, студенты» (8 процентов) и «Производство» (7 процентов).
Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru зарплата в январе в Коми по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 35 тысяч рублей, что совпадает со средним уровнем ожидаемой заработной платы (на основе данных из резюме).
Самые высокооплачиваемые вакансии начала февраля в республике – «Начальник службы АСУ ТП» и «Заместитель начальника участка» - с зарплатой от 80 тысяч рублей.
ТОП-5 вакансий начала февраля с самой большой зарплатой в Коми *.
|
Должность
|
Отрасль
|
Размер предлагаемой заработной платы (тыс. руб.)
|
Начальник службы АСУ ТП
|
Информационные технологии
|
от 80
|
Заместитель начальника участка
|
Добыча сырья
|
до 80
|
Супервайзер
|
Торговля
|
от 54 до 108
|
Менеджер по ключевым клиентам
|
Медицина, фармацевтика
|
от 60
|
Ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности
|
Добыча сырья
|
от 60 до 65
*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.
В ходе исследования было проанализировано 500 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Республике Коми в период с 1 по 31 января 2017 года.
Фото с сайта pixabay.com
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