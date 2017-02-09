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Четверг, 09 февраля 2017, 15:27
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15:27
В январе на одну вакансию в Коми претендовало семь желающих получить работу

Больше всего сотрудников требовалось в автомобильном, гостиничном бизнесе, закупках и сервисе.

Служба исследований HeadHunter Северо-Запад проанализировала рынок труда в Коми в январе. Количество вакансий уменьшилось на минус 11 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Подобная динамика обусловлена существенным подъемом рынка труда в 2016 году после кризисного 2015-го, сообщает пресс-служба компании. Для сравнения: в январе прошлого года прирост предложений от работодателей к январю 2015-го составлял плюс 30 процентов.  Вход резюме в январе 2017 год к году увеличился на 3 процента.

Показатель конкуренции – hh.индекс (количество резюме на одну вакансию) – достиг пика в ноябре 2016 года (8,1 пункта) и теперь плавно снижается. В январе индекс равнялся 6,9 пункта, то есть в среднем на одно вакантное место в Коми претендовали семь соискателей, что говорит о повышенном уровне конкуренции на рынке труда в пользу работодателя.

Сравнительно больший прирост вакансий январе 2017-го год к году был отмечен в следующих проф. областях: «Инсталляция и сервис», «Закупки», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Автомобильный бизнес».

В ТОП-5 наиболее востребованных сфер у работодателей вошли: «Продажи» (51 процент от общего рынка вакансий в регионе), «Банки, инвестиции и лизинг» (15 процентов), «Строительство, недвижимость» (10 процентов), и «Начало карьеры, студенты» (8 процентов) и «Производство» (7 процентов).

Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru зарплата в январе в Коми по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 35 тысяч рублей, что совпадает со средним уровнем ожидаемой заработной платы (на основе данных из резюме).

Самые высокооплачиваемые вакансии начала февраля в республике – «Начальник службы АСУ ТП» и «Заместитель начальника участка» -  с зарплатой от 80 тысяч рублей.

ТОП-5 вакансий начала февраля с самой большой зарплатой в Коми *.

Должность

Отрасль

Размер предлагаемой заработной платы (тыс. руб.)

Начальник службы АСУ ТП

Информационные технологии

от 80

Заместитель начальника участка

Добыча сырья

до 80

Супервайзер

Торговля

от 54 до 108

Менеджер по ключевым клиентам

Медицина, фармацевтика

от 60

Ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности

Добыча сырья

от 60 до 65

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

В ходе исследования было проанализировано 500 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Республике Коми в период с 1 по 31 января 2017 года.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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Москва
Общество
Социум
работавакансиизарплата
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