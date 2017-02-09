Сбербанк запустил «Таможенную карту»

Сервис позволит клиентам сэкономить время и деньги при совершении таможенных операций.

Для проведения таможенных платежей предприятию выдается виртуальная электронная карта, денежные средства с которой направляются исключительно на счета федерального казначейства и только за компанию-владельца электронной карты. Это обеспечивает полную сохранность денежных средств, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Электронная карта для обмена информацией с Федеральной таможенной службой (ФТС) открывается предприятию бесплатно. Зачисление средств на лицевые счета таможни происходит в режиме онлайн и отражается у таможенного инспектора в системе «Лицевые счета» через несколько минут после их совершения.

В числе неоспоримых преимуществ услуги «Таможенной карты» можно отметить:

- быстроту и удобство оформления документов,

- возможность совершать таможенные платежи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю через «Сбербанк Бизнес Онлайн»,

- возможность продолжить процедуру таможенного оформления сразу после исполнения платежа в банке,

- возможность формирования и направления в ФТС документов в электронном виде,

- настройку автоматического исполнения платежей по результатам декларирования,

- бесплатные мобильные приложения оператора таможенных платежей для операционных систем Android и IOS,

- автоматическое поступление реквизитов оплаты от таможенных представителей.

«Ряд предприятий Республики Коми уже успели оценить преимущества сервиса «Таможенная карта», - сообщила заместитель управляющего Коми отделения Сбербанка Алина Хвищук. - Это позволило им отказаться от авансирования средств при уплате бюджетных платежей в таможню, а также снизить финансовые и временные затраты».

К сервису «Таможенная карта» предприятие может подключиться самостоятельно через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», либо с помощью специалиста в филиале банка.

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Фото Игоря Соколова