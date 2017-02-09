- 192
- 0
- 1
16:45 Сбербанк запустил «Таможенную карту»
Сервис позволит клиентам сэкономить время и деньги при совершении таможенных операций.
Для проведения таможенных платежей предприятию выдается виртуальная электронная карта, денежные средства с которой направляются исключительно на счета федерального казначейства и только за компанию-владельца электронной карты. Это обеспечивает полную сохранность денежных средств, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Электронная карта для обмена информацией с Федеральной таможенной службой (ФТС) открывается предприятию бесплатно. Зачисление средств на лицевые счета таможни происходит в режиме онлайн и отражается у таможенного инспектора в системе «Лицевые счета» через несколько минут после их совершения.
В числе неоспоримых преимуществ услуги «Таможенной карты» можно отметить:
- быстроту и удобство оформления документов,
- возможность совершать таможенные платежи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю через «Сбербанк Бизнес Онлайн»,
- возможность продолжить процедуру таможенного оформления сразу после исполнения платежа в банке,
- возможность формирования и направления в ФТС документов в электронном виде,
- настройку автоматического исполнения платежей по результатам декларирования,
- бесплатные мобильные приложения оператора таможенных платежей для операционных систем Android и IOS,
- автоматическое поступление реквизитов оплаты от таможенных представителей.
«Ряд предприятий Республики Коми уже успели оценить преимущества сервиса «Таможенная карта», - сообщила заместитель управляющего Коми отделения Сбербанка Алина Хвищук. - Это позволило им отказаться от авансирования средств при уплате бюджетных платежей в таможню, а также снизить финансовые и временные затраты».
К сервису «Таможенная карта» предприятие может подключиться самостоятельно через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», либо с помощью специалиста в филиале банка.
*** Генеральная лицензия Банка России №1481. Официальные сайты www.sberbank.com, www.sberbank.ru.
Фото Игоря Соколова
Поиск работы
EPAM Systems, Inc. (Сыктывкар)
ФИНАМ (Сыктывкар)
Элитный Сочи (Сыктывкар)
Искать вакансии
Комментарии
Добавить комментарий