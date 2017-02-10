Россельхозбанк поддержал проведение всероссийской финансовой олимпиады для школьников

Россельхозбанк поддержал проведение X юбилейной Всероссийской олимпиады для школьников «Миссия выполнима. Твое признание – финансист!», целями которой являются поиск талантливых учащихся, повышение финансовой грамотности школьников, а также создание условий для интеллектуального развития одаренных детей.

Олимпиада проводится Финансовым университетом при правительстве России с 2007 года. Ее победители и призеры получают особые права и преимущества при поступлении в университет и его филиалы при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

В 2016-2017-м учебном году олимпиада была организована по пяти дисциплинам: экономике, математике, информатике, обществознанию и истории. Церемония награждения победителей и призеров состоялась 8 февраля в Москве. Участие в торжественном мероприятии принял заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Алексей Жданов.

Россельхозбанк уделяет значительное внимание поддержке инициатив в образовательной сфере. В частности, на протяжении многих лет банк организует работу финансовых студенческих отрядов и поощряет именными стипендиями студентов ведущих профильных вузов страны, внося свой вклад в профессиональную подготовку будущих специалистов.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

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