Сеть опорных убойных пунктов в Коми увеличилась до 32 точек

По данным министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, к февралю 2017-го в регионе действовало 32 опорных убойных пункта. Специализированные площадки решают проблему цивилизованного убоя скота фермеров и личных подсобных хозяйств. Необходимость в их создании возникла после введения новых требований техрегламента Таможенного союза, вступившего в силу в 2014 году. Согласно требованиям, фермеры и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, имеют право реализовывать мясо только в том случае, если скот был забит на специализированных площадках, отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

«Над созданием условий для выполнения этих требований министерство работало с 2013 года. Был утвержден список опорных убойных пунктов с учетом потребностей населения и анализа, кто мог бы эти проекты реализовать, предусмотрены средства для оказания государственной поддержки. За эти годы мы охватили все районы республики, где возникла необходимость в опорных убойных пунктах. Республиканский бюджет возмещал 70 процентов понесенных затрат на приобретение оборудования и 40 процентов затрат на приобретение специализированного автотранспорта. А с 2015 года был введен дополнительный вид поддержки – в рамках реализации малых проектов – возмещение 70 процентов затрат на строительство опорного убойного пункта и приобретение оборудования», – объяснила заместитель руководителя Минсельхоза Коми Ольга Бабина.

За четыре года на создание опорных убойных пунктов из республиканского бюджета было выделено около 15,5 миллиона рублей. В 2015 году сообщалось, что в республике создано 27 опорных убойных пунктов в Усть-Куломском, Ижемском, Усть-Цилемском, Койгородском, Прилузском, Сыктывдинском, Корткеросском, Удорском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Сысольском, Троицко-Печорском районах, а также в Усинске, Печоре и Сыктывкаре. В 2016-м планировалось организовать еще 21 площадку. О том, что сеть планируют расширять и дальше говорили и в мае того же года. Но, как уточнили «КомиОнлайну» в министерстве, за прошлый год появилось лишь 8 новых площадок.

В дальнейшем работа по открытию площадок продолжится. Действующие пункты привязаны к конкретным предприятиям или фермерским хозяйствам и находятся на их балансе, тарифы по убою скота – приемлемые и варьируются от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей.

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