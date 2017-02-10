В декабре «Коми энергосбытовая компания» выдала потребителям 398 миллиона киловатт-часов

Население потребляет электричество в три с половиной раза меньше, чем предприятия и организации.

ОАО «Коми энергосбытовая компания» сообщает, что за декабрь 2016 года объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности населению и приравненным к нему потребителям составил 85 миллионов 721,025 тысячи кВт*ч, прочим потребителям – 318 миллионов 18,265 тысячи кВт*ч.

Более подробную информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения можно посмотреть здесь.

Фото с сайта pixabay.com