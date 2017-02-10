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10:59 В декабре «Коми энергосбытовая компания» выдала потребителям 398 миллиона киловатт-часов
Население потребляет электричество в три с половиной раза меньше, чем предприятия и организации.
ОАО «Коми энергосбытовая компания» сообщает, что за декабрь 2016 года объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности населению и приравненным к нему потребителям составил 85 миллионов 721,025 тысячи кВт*ч, прочим потребителям – 318 миллионов 18,265 тысячи кВт*ч.
Более подробную информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения можно посмотреть здесь.
Фото с сайта pixabay.com
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