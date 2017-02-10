КомиОнлайн

Новости

Пятница, 10 февраля 2017, 10:59
  • 131
  • 0
  • 1

10:59
В декабре «Коми энергосбытовая компания» выдала потребителям 398 миллиона киловатт-часов

Население потребляет электричество в три с половиной раза меньше, чем предприятия и организации.

ОАО «Коми энергосбытовая компания» сообщает, что за декабрь 2016 года объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности населению и приравненным к нему потребителям составил 85 миллионов 721,025 тысячи кВт*ч, прочим потребителям – 318 миллионов 18,265 тысячи кВт*ч.

Более подробную информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения можно посмотреть здесь.

Фото с сайта pixabay.com

 

 

 

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Коми
Экономика
Делу время
энергетикаэлектричество
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Поиск работы

Юрист по недвижимости
Пятерочка (Сыктывкар)
от 40000 до 40000 RUR

Торговый агент
Ассорти ЛТД (Сыктывкар)
от 25000 до 40000 RUR

Инженер-строитель
Комитекс (Сыктывкар)
от 25000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Февраль 2017
 
Реклама

Последние комментарии

марина:
Абсолютно согласна.Это просто безобразие. Для богатейшей республики отсутствие денег на проекты застройки столицы..... Здравомыслящий человек это понять не в силах.
10.02.2017 - 10:12
Перейти к новости
Всё просто:
Идёт обычный торг: ветераны должны будут решать социальные вопросы и успокаивать народ, у которого всё больше и больше будут отбирать, а за это правительство даст немного денег.
10.02.2017 - 08:15
Перейти к новости
Кент:
Наде-. 50 лет революции стукнуло в 1967 г. А это поважнее Гагарина. Вот и появился Октябрьский пр-кт
10.02.2017 - 05:56
Перейти к новости
Александр:
Вынести и рассмотреть это ещё не значит что деньги дадут.Может статься что совсем наоборот,заберут последнее.С нашим "Главой" ничему не удивлюсь...
09.02.2017 - 22:03
Перейти к новости
Аристарх:
вот называют разными Матвеями потом люди имена и меняют((
09.02.2017 - 21:51
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика