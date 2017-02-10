В Усинске руководителя УКСа подозревают в превышении должностных полномочий

По версии следствия, он подписал акт о приемке работ, которые не были завершены.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Коми, в отношении исполняющего обязанности директора управления капитального строительства Усинска возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия, в сентябре 2015 года между управлением капстроительства и ООО «Ростех-безопасность» был заключен договор на капремонт внутридворовых территорий и проездов вдоль общежитий и жилого дома по улице 60 лет Октября с устройством автостоянок. Общая стоимость работ составила более 15 миллионов рублей. Согласно смете, в состав работ вошел ремонт дороги стоимостью более 4 миллионов рублей. В июне 2016 года представитель УКСа, зная о том, что ремонт дороги в полном объеме не выполнен, подписал документы о приемке работ, на основании которых с «Ростех-безопасностью» был необоснованно произведен полный расчет.

В ходе допроса подозреваемый признал вину в совершенном преступлении.

Фото Ирины с сайта усинск.онлайн