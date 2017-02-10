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Пятница, 10 февраля 2017, 14:46
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14:46
В Усинске руководителя УКСа подозревают в превышении должностных полномочий

По версии следствия, он подписал акт о приемке работ, которые не были завершены.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Коми, в отношении исполняющего обязанности директора управления капитального строительства Усинска возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия, в сентябре 2015 года между управлением капстроительства и ООО «Ростех-безопасность» был заключен договор на капремонт внутридворовых территорий и проездов вдоль общежитий и жилого дома по улице 60 лет Октября с устройством автостоянок. Общая стоимость работ составила более 15 миллионов рублей. Согласно смете, в состав работ вошел ремонт дороги стоимостью более 4 миллионов рублей. В июне 2016 года представитель УКСа, зная о том, что ремонт дороги в полном объеме не выполнен, подписал документы о приемке работ, на основании которых с «Ростех-безопасностью» был  необоснованно произведен полный расчет.

В ходе допроса подозреваемый признал вину в совершенном преступлении.

Фото Ирины с сайта усинск.онлайн

«КомиОнлайн»
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КомиУсинск
Криминал
Социум
Строительстворемонт дорогВласть
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Последние комментарии

Ал:
а фото нашего Embraer не нашлось что ли у редакции)))
10.02.2017 - 17:08
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Дмитрий:
Руководство медучреждений с Минздравом во главе активно решает проблему нехватки медицинских кадров. Найден и используется очень эффективный способ решения проблемы. Нужно просто значительно сократить ставки, это приведет к увеличению процента укомплектованности медучреждений кадрами.
10.02.2017 - 15:26
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Ветеран:
Богатейшая республика??! Нищая республика!
10.02.2017 - 14:49
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марина:
Абсолютно согласна.Это просто безобразие. Для богатейшей республики отсутствие денег на проекты застройки столицы..... Здравомыслящий человек это понять не в силах.
10.02.2017 - 10:12
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Всё просто:
Идёт обычный торг: ветераны должны будут решать социальные вопросы и успокаивать народ, у которого всё больше и больше будут отбирать, а за это правительство даст немного денег.
10.02.2017 - 08:15
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