К 2020 году всем пенсионерам в России выдадут банковские карты «Мир»

С начала 2018-го все социальные и бюджетные выплаты будут проводиться только на них.

С 1 июля 2017 года новые зарплатные клиенты банков, работающие в бюджетной сфере, будут в обязательном порядке получать карты платежной системы «Мир». Полностью переход на эти карты будет завершен в течение года - к 1 июля 2018 года, сообщает «Российская газета».

Также с этого лета карты «Мир» будут выдавать выходящим на пенсию людям. Остальные пенсионеры получат их после истечения срока действия имеющихся у них на руках банковских карт, через которые они получают пенсии. Таким образом, для пенсионеров перевод будет более плавным (в течение двух-трех лет), чем для сотрудников бюджетных организаций. Такой порядок перевода бюджетников на национальную карту предложила установить глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

По информации издания, к апрелю будет полностью завершено создание необходимой инфраструктуры. Участниками платежной системы «Мир» являются 184 банка, 98 процентов банкоматов и 79 процентов платежных терминалов в магазинах принимают такие карты. «Мы действительно считаем, что карта абсолютно конкурентоспособна и по тарифам, и по функционалу», - подчеркнула глава Центробанка.

По оценке Банка России, для пенсионеров плановый обмен карт Visa и MasterCard на «Мир» продлится до 1 июля 2020 года, уточнила позже зампред Центрального банка Ольга Скоробогатова.

*** Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. В декабре 2015 года выпущены первые карты «Мир». На сегодня участниками платежной системы «Мир» стали более 100 банков, часть из них приступили к выпуску карт «Мир» и подключению своих устройств (банкоматов и терминалов) к их приему. Планируется, что карта «Мир» получит максимальное распространение в России, также предусматривается выход карты за рубеж за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами. Уже выпущены карты «Мир»-Maestro, подписаны соглашения о выпуске ко-бейджинговых карт «Мир»-JCB и «Мир»-AmEx.

Согласно проекту поправок, внесенном в Госдуму, сроком перевода бюджетников на карту «Мир» определен январь 2018 года. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении 16 февраля.

Фото с сайта nspk.ru