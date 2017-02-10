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Пятница, 10 февраля 2017, 15:42
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15:42
К 2020 году всем пенсионерам в России выдадут банковские карты «Мир»

С начала 2018-го все социальные и бюджетные выплаты будут проводиться только на них.

С 1 июля 2017 года новые зарплатные клиенты банков, работающие в бюджетной сфере, будут в обязательном порядке получать карты платежной системы «Мир». Полностью переход на эти карты будет завершен в течение года - к 1 июля 2018 года, сообщает «Российская газета».

Также с этого лета карты «Мир» будут выдавать выходящим на пенсию людям. Остальные пенсионеры получат их после истечения срока действия имеющихся у них на руках банковских карт, через которые они получают пенсии. Таким образом, для пенсионеров перевод будет более плавным (в течение двух-трех лет), чем для сотрудников бюджетных организаций. Такой порядок перевода бюджетников на национальную карту предложила установить глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

По информации издания, к апрелю будет полностью завершено создание необходимой инфраструктуры. Участниками платежной системы «Мир» являются 184 банка, 98 процентов банкоматов и 79 процентов платежных терминалов в магазинах принимают такие карты. «Мы действительно считаем, что карта абсолютно конкурентоспособна и по тарифам, и по функционалу», - подчеркнула глава Центробанка.

По оценке Банка России, для пенсионеров плановый обмен карт Visa и MasterCard на «Мир» продлится до 1 июля 2020 года, уточнила позже зампред Центрального банка Ольга Скоробогатова.

*** Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. В декабре 2015 года выпущены первые карты «Мир». На сегодня участниками платежной системы «Мир» стали более 100 банков, часть из них приступили к выпуску карт «Мир» и подключению своих устройств (банкоматов и терминалов) к их приему. Планируется, что карта «Мир» получит максимальное распространение в России, также предусматривается выход карты за рубеж за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами. Уже выпущены карты «Мир»-Maestro, подписаны соглашения о выпуске ко-бейджинговых карт «Мир»-JCB и «Мир»-AmEx.

Согласно проекту поправок, внесенном в Госдуму, сроком перевода бюджетников на карту «Мир» определен январь 2018 года. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении 16 февраля.

Фото с сайта nspk.ru

«КомиОнлайн»
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Москва
Технологии
Социум
картыпенсиизарплатыбюджетбанки
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Последние комментарии

Ал:
а фото нашего Embraer не нашлось что ли у редакции)))
10.02.2017 - 17:08
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Дмитрий:
Руководство медучреждений с Минздравом во главе активно решает проблему нехватки медицинских кадров. Найден и используется очень эффективный способ решения проблемы. Нужно просто значительно сократить ставки, это приведет к увеличению процента укомплектованности медучреждений кадрами.
10.02.2017 - 15:26
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Ветеран:
Богатейшая республика??! Нищая республика!
10.02.2017 - 14:49
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марина:
Абсолютно согласна.Это просто безобразие. Для богатейшей республики отсутствие денег на проекты застройки столицы..... Здравомыслящий человек это понять не в силах.
10.02.2017 - 10:12
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Всё просто:
Идёт обычный торг: ветераны должны будут решать социальные вопросы и успокаивать народ, у которого всё больше и больше будут отбирать, а за это правительство даст немного денег.
10.02.2017 - 08:15
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