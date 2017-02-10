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Пятница, 10 февраля 2017, 16:14
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16:14
Все люди - братья: у 83 процентов россиян нашли общих родственников

Генетики изучили ДНК почти 2000 жителей страны и составили их родословную до десятого поколения.

Ученые из медико-генетического центра Genotek проанализировали генетические данные почти двух тысяч жителей России и обнаружили, что 83 процента из них объединены родственными связями. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Исследование началось в сентябре 2015 года. За это время были изучены геномы 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет, 59 процентов из которых были мужчинами и 41 процент – женщинами. Наибольшее количество образцов биоматериала поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя и Киева.

Для определения родственных связей между участниками опытов ученые анализировали структуру их «отцовских» и «материнских» хромосом, сравнивая индивидуальный рисунок из тысяч мелких «опечаток» в генах, передающихся от родителей к детям. Это позволяет легко отслеживать родственные связи даже в том случае, если людей разделяет десять поколений.

Проанализировав данные, ученые пришли к удивительному выводу: оказалось, что у 83 процентов участников был хотя бы один родственник среди участников этого проекта или в базе данных компании. В исследуемой группе было обнаружено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 – четвертого, 39 и 27 – третьего и второго поколений соответственно. Каждая такая связь указывает на родство между людьми.

Результаты исследования выводятся в личный кабинет клиента и представляют собой своего рода социальную сеть: список найденных родственников с местом проживания, контактными данными и возможностью вести переписку. Кроме того, человек получает данные этнического состава (процентное соотношение 36 национальных групп) и происхождения по отцовской и материнской линиям, выявленные в ходе ДНК-исследования.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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МоскваСанкт-ПетербургСочиКраснодарРостов-на-ДонуВладивостокНовосибирскСимферопольКиев
Наука
Социум
генетикаДНКродствоученые
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Последние комментарии

Ал:
а фото нашего Embraer не нашлось что ли у редакции)))
10.02.2017 - 17:08
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Дмитрий:
Руководство медучреждений с Минздравом во главе активно решает проблему нехватки медицинских кадров. Найден и используется очень эффективный способ решения проблемы. Нужно просто значительно сократить ставки, это приведет к увеличению процента укомплектованности медучреждений кадрами.
10.02.2017 - 15:26
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Ветеран:
Богатейшая республика??! Нищая республика!
10.02.2017 - 14:49
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марина:
Абсолютно согласна.Это просто безобразие. Для богатейшей республики отсутствие денег на проекты застройки столицы..... Здравомыслящий человек это понять не в силах.
10.02.2017 - 10:12
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Всё просто:
Идёт обычный торг: ветераны должны будут решать социальные вопросы и успокаивать народ, у которого всё больше и больше будут отбирать, а за это правительство даст немного денег.
10.02.2017 - 08:15
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