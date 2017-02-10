Все люди - братья: у 83 процентов россиян нашли общих родственников

Ученые из медико-генетического центра Genotek проанализировали генетические данные почти двух тысяч жителей России и обнаружили, что 83 процента из них объединены родственными связями. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Исследование началось в сентябре 2015 года. За это время были изучены геномы 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет, 59 процентов из которых были мужчинами и 41 процент – женщинами. Наибольшее количество образцов биоматериала поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя и Киева.

Для определения родственных связей между участниками опытов ученые анализировали структуру их «отцовских» и «материнских» хромосом, сравнивая индивидуальный рисунок из тысяч мелких «опечаток» в генах, передающихся от родителей к детям. Это позволяет легко отслеживать родственные связи даже в том случае, если людей разделяет десять поколений.

Проанализировав данные, ученые пришли к удивительному выводу: оказалось, что у 83 процентов участников был хотя бы один родственник среди участников этого проекта или в базе данных компании. В исследуемой группе было обнаружено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 – четвертого, 39 и 27 – третьего и второго поколений соответственно. Каждая такая связь указывает на родство между людьми.

Результаты исследования выводятся в личный кабинет клиента и представляют собой своего рода социальную сеть: список найденных родственников с местом проживания, контактными данными и возможностью вести переписку. Кроме того, человек получает данные этнического состава (процентное соотношение 36 национальных групп) и происхождения по отцовской и материнской линиям, выявленные в ходе ДНК-исследования.

Фото Владилена Олофинского