Подмосковное «Динамо» разгромило «Новую генерацию»

Матч чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги между «Новой генерацией» и подмосковным «Динамо» состоялся 12 февраля в Сыктывкаре и закончился со счетом 0:8. В первом тайме хозяева пропустили два мяча после ударов Павла Сучилина и бразильца Нандо. Во второй половине встречи сыктывкарцы стали выпускать на паркет пятого полевого игрока, но эти действия к результату не привели. Наоборот, в их ворота влетели еще шесть мячей. По два гола забили Александр Фукин, П.Сучилин и бразилец Ари.

Что касается второй мини-футбольной команды из Коми, то «Ухта» 12 февраля проиграла дома «Норильскому никелю» со счетом 1:4.

Следующий матч чемпионата «Новая генерация» проведет на выезде 25 февраля с глазовским «Прогрессом». «Ухта» дома сыграет с московской «Диной" 18 февраля.

Фото с сайта www.amfr.ru