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Воскресенье, 12 февраля 2017, 18:28
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Подмосковное «Динамо» разгромило «Новую генерацию»

Сыктывкарцы не смогли забить ни одного мяча.

Матч чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги между «Новой генерацией» и подмосковным «Динамо» состоялся 12 февраля в Сыктывкаре и закончился со счетом 0:8. В первом тайме хозяева пропустили два мяча после ударов Павла Сучилина и бразильца Нандо. Во второй половине встречи сыктывкарцы стали выпускать на паркет пятого полевого игрока, но эти действия к результату не привели. Наоборот, в их ворота влетели еще шесть мячей. По два гола забили Александр Фукин, П.Сучилин и бразилец Ари.

Что касается второй мини-футбольной команды из Коми, то «Ухта» 12 февраля проиграла дома «Норильскому никелю» со счетом 1:4.

Следующий матч чемпионата «Новая генерация» проведет на выезде 25 февраля с глазовским «Прогрессом». «Ухта» дома сыграет с московской «Диной" 18 февраля.

Фото с сайта www.amfr.ru

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Спорт
Социум
ДинамоМини-футболНовая Генерация
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Комментарии

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12.02.2017 - 22:00
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Отбегали, отшумели. Новую Генерацию осталось пересыпать нафталином и в архив... . На вечное хранение! Дорогостоящий позор.

IOYT
13.02.2017 - 00:12
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даже Гапликов не ходит на матчи, как Ромаданова арестовали так и проблемы начались у команды

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IOYT:
даже Гапликов не ходит на матчи, как Ромаданова арестовали так и проблемы начались у команды
13.02.2017 - 00:12
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pevchenkov.264Rig:
Добрый день.Надеюсь найдётся тот,кто мне поможет.Решили взять жене блуку к 8 Марта,но незнаем где.Посоветовали тут.Ребята,кто имел дело с этим магазином прошу помочь.
12.02.2017 - 23:59
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Gregorydardy:
Александр Овечкин в матче против «Виннипега» забросил две шайбы и сделал результативный пас на Никласа Бекстрема и таким образом стал первой звездой игрового дня в НХЛ.http://www.alt.kp.ru/daily/26603/3619231/
12.02.2017 - 23:58
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ArturTitoff:
Ну честно говоря не ожидал такого увидеть
12.02.2017 - 23:36
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