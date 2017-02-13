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Понедельник, 13 февраля 2017, 13:33
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13:33
В Сыктывкаре в 2016 году неэффективно потратили почти 18 миллионов рублей

Контрольно-счетная палата города отчиталась перед депутатами совета столицы Коми.

На заседании постоянных комиссий совета Сыктывкара был одобрен отчет о работе Контрольно-счетной палаты города в 2016 году.

Согласно документу, специалисты проверили исполнение бюджета за 2015 год (проверка 14 главных администраторов бюджетных средств) и подготовили 14 заключений. Бюджет был исполнен от 49 до 100 процентов бюджетных назначений. Проведена и оценка эффективности и обоснованности содержания «Городского центра предпринимательства и инноваций». В мае 2016-го необоснованно использовали 100 тысяч рублей, которые учреждение вернуло в бюджет города. Организации и мэру направили два представления, в которых предлагаются способы устранения нарушений, в том числе расходов, не связанных с уставной деятельностью учреждения.

В работе управления ЖКХ было обнаружено неэффективное расходование 17,547 миллиона рублей. Также были сделаны замечания управлению ЖКХ и администрации Эжвинского района по поводу организации ремонта дворов.

Информацию обо всех нарушениях и замечаниях направили в адрес председателя совета и руководителя администрации Сыктывкара.

Общий объем обнаруженных нарушений и замечаний составляет 20,897 миллиона рублей. Основную часть из них (17,9 миллиона) - неэффективное расходование бюджетных средств, в том числе расходы на разработку проектов, которые не привели к реализации инвестпроектов (вводу объектов в эксплуатацию). Также были установлены нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, нарушения в сфере закупок, коррупциогенные факторы, прочие нарушения и недостатки. Тем не менее за год сотрудники КСП не обнаружили сведений, содержащих признаки преступления или коррупционного правонарушения.

Фото Игоря Соколова

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
бюджетрасходынарушенияКоррупцияэффективность
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