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Понедельник, 13 февраля 2017, 14:15
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14:15
Россельхозбанк за год выдал предприятиям АПК в 1,5 раза больше долгосрочных кредитов

В 2016 году заемщики получили 261 с лишним миллиард рублей.

В 2016 году Россельхозбанк выдал заемщикам агропромышленного комплекса более 261 миллиарда рублей долгосрочных кредитов, что 1,5 раза превышает показатель 2015 года.
По состоянию на 1 января 2017 года объем долгосрочных кредитов в портфеле банка составил более 928 миллиардов рублей. Из них порядка 360 миллиардов приходится на инвестиционные займы, направленные на строительство, модернизацию и реконструкцию сельскохозяйственных комплексов, а также приобретение техники и сельхозживотных.

По информации пресс-службы банка, реализация инвестпроектов способствует ускоренному замещению импортной продукции, улучшению инвестиционной привлекательности регионов и повышению доступности качественных продуктов питания для населения. В 2017 году Россельхозбанк продолжит развивать деятельность по финансированию инвестиционных проектов в сфере АПК, в том числе в рамках льготной программы кредитованиям предприятий аграриев по ставке не более пяти процентов годовых.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook

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