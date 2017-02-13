Житель Прилузского района проведет год в колонии за продажу несуществующих запчастей для телевизоров

Прилузский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителей села Летка Н.Цыбенко и его бывшей супруги Е.Цыбенко. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительном сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Начитавшись сообщений об интернет-мошенниках и методах их работы, мужчина решил обогатиться подобным образом. В 2015 году он размещал на сайтах avito.ru и monitor.net.ru объявления о продаже бытовой техники и запасных частей к ней. В основном предлагалось купить спутниковые ресиверы и электронные блоки для телевизоров. С потерпевшими Н.Цыбенко, как правило, общался путем электронной переписки, представляясь при этом вымышленными именами. Его супруга получала в банкоматах поступающие на карты деньги от обманутых граждан.

Жертвами мошенников стали 28 человек, в том числе жителей Ставропольского, Камчатского и Забайкальского краев, республики Адыгеи, Дагестана и других регионов России. Ущерб от преступных действий семейной пары превысил 100 тысяч рублей.

Суд назначил Н.Цыбенко наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Е.Цыбенко – в виде 400 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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