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Понедельник, 13 февраля 2017, 16:14
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Пилотов выкатившегося со взлетной полосы в Вуктыле самолета оштрафовали

Судно повредило опору шасси в результате их ошибки.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе сыктывкарской транспортной прокуратуры, проведена проверка исполнения АО «Комиавиатранс» законодательства  о безопасности полетов. Установлено, что утром 3 декабря прошлого года при выполнении регулярного рейса самолетом L-410 по маршруту Вуктыл - Сыктывкар на начальном этапе взлета в аэропорту он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в снежный бруствер. На момент взлета на борту самолета находились два члена экипажа и шестеро пассажиров. Никто из них не пострадал.

Причиной указанного авиационного инцидента явилась ошибка экипажа, допущенная в процессе взлета на посадочной площадке и выразившаяся в несоблюдении технологии взлета. В результате съезда с взлетно-посадочной полосы воздушное судно получило незначительные технические повреждения. Самолет без пассажиров в этот же день прилетел в Сыктывкар.

В этой связи сыктывкарской транспортной прокуратурой директору «Комиавиатранса» внесено представление. Ход его рассмотрения и устранения нарушений контролируется. Виновных должностных лиц могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Как уточнили в региональном отделе Госавианадзора, в отношении пилотов «Комиавиатранса», по чьей вине самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, возбудили дело об административном правонарушении по статье «действия, угрожающие безопасности полетов». После его рассмотрения сотрудников оштрафовали на две тысячи рублей.

Самолеты L-410 время от времени выкатываются за пределы ВПП в Коми. По имеющейся информации, в аэропорту Инты это происходило дважды в 2014 году и один раз в 2015 году.

Фото Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Владилен Олофинский
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КомиСыктывкарВуктыл
Происшествия
Социум
Самолетвзлетпилотыошибкаштраф
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Комментарии

вуктылец
14.02.2017 - 00:36
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В итоге пассажиры пострадали больше всех, им хоть деньги вернули за билеты??

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вуктылец:
В итоге пассажиры пострадали больше всех, им хоть деньги вернули за билеты??
14.02.2017 - 00:36
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