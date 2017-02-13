Пилотов выкатившегося со взлетной полосы в Вуктыле самолета оштрафовали

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе сыктывкарской транспортной прокуратуры, проведена проверка исполнения АО «Комиавиатранс» законодательства о безопасности полетов. Установлено, что утром 3 декабря прошлого года при выполнении регулярного рейса самолетом L-410 по маршруту Вуктыл - Сыктывкар на начальном этапе взлета в аэропорту он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в снежный бруствер. На момент взлета на борту самолета находились два члена экипажа и шестеро пассажиров. Никто из них не пострадал.

Причиной указанного авиационного инцидента явилась ошибка экипажа, допущенная в процессе взлета на посадочной площадке и выразившаяся в несоблюдении технологии взлета. В результате съезда с взлетно-посадочной полосы воздушное судно получило незначительные технические повреждения. Самолет без пассажиров в этот же день прилетел в Сыктывкар.

В этой связи сыктывкарской транспортной прокуратурой директору «Комиавиатранса» внесено представление. Ход его рассмотрения и устранения нарушений контролируется. Виновных должностных лиц могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Как уточнили в региональном отделе Госавианадзора, в отношении пилотов «Комиавиатранса», по чьей вине самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, возбудили дело об административном правонарушении по статье «действия, угрожающие безопасности полетов». После его рассмотрения сотрудников оштрафовали на две тысячи рублей.

Самолеты L-410 время от времени выкатываются за пределы ВПП в Коми. По имеющейся информации, в аэропорту Инты это происходило дважды в 2014 году и один раз в 2015 году.

Фото Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ