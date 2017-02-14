Дело о пожаре с четырьмя погибшими в Сыктывкаре прекращено

В ночь на 6 декабря прошлого года в Сыктывкаре произошел пожар в частном жилом одноэтажном деревянном двухквартирном доме по улице Станционной. На момент прибытия первых подразделений огонь охватил коридор, кухню, спальню в одной из квартир. В это время в ней находились пять человек: семья из трех человек и двое гостей. Спасение людей затруднили открытое горение на путях эвакуации и установленные на окнах несъемные металлические решетки. В результате четыре человека погибли, в том числе ребенок 2014 года рождения. Один из гостей успел эвакуироваться.

Предварительной причиной пожара назвали недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, а причиной смерти потерпевших - отравление угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщили «КомиОнлайну» в сыктывкарском отделе следственного управления СК по Коми, принято решение о прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого. Установлено, что потерпевшие находились в расселенном доме, готовящемся к сносу. Пожар возник на кухне из-за теплового проявления электрического тока при аварийной работе электросети или электрооборудования. Скорее всего, при возникшей перегрузке сети нагрелись провода и воспламенилась изоляция. Люди в этот момент спали и отравились угарным газом, не успев выбраться из дома.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Коми