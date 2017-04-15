Как сохранить красоту и здоровье и обрести долголетие

Крепкое здоровье – мечта каждого человека: в этом мире нет ничего более важного, чем хорошее физическое и душевное состояние. Нетрадиционные методы поддержания здоровья становятся все более популярными среди россиян. Одни из самых востребованных являются китайские традиционные практики. За многие века был накоплен богатый опыт и обширные знания о здоровье человека, а тысячи лет целенаправленного поиска способов возвращения молодости, замедления процессов старения, улучшения качества жизни привели к уникальному результату, который сохранился до наших дней в полном объеме.

Китайские традиционные практики призваны не допускать дисбаланса – болезни. Организм человека в здоровом состоянии – это целостная система. И так как он способен излечиться самостоятельно, то можно просто помочь ему в этом, не более. Человек сам регулирует свой обмен веществ, помогая организму справиться практически со всеми явлениями дисбаланса, замедляет процессы старения и даже «включает» обратные процессы – процессы омоложения. Это просто, понятно и доступно.

Совсем недавно в Сыктывкаре открылась компания ЦСТО «Жемчужина Востока», основная миссия и цель которой – повысить уровень культуры населения в вопросе поддержания здоровья и долголетия, используя современные технологии оздоровления восточной медицины.

ЦСТО «Жемчужина Востока» занимается продвижением оздоровительной продукции, созданной на основе знаний и опыта традиционных китайских практик.

Уже на протяжении пяти лет компания успешно сотрудничает с крупной международной корпорацией в Китае – мировым и признанным флагманом в области оздоровительной продукции – и предоставляет людям во всем мире самую качественную продукцию для сохранения и поддержания здоровья.

Очевидный эффект, натуральность продукта, рецептура и передовая технология производства гарантируют высокую конкурентоспособность продукции на международном рынке и защиту от поделки. Эта поистине уникальная продукция прошла столько проверок качества, получила столь много сертификатов знаков качества, имеет сотни тысяч положительных отзывов во всех уголках земного шара, что можно, наконец, признать: это достойная продукция!

Эти биологически активные добавки уже прошли госрегистрацию в России. Вот какие получены результаты:

1. Экспертные заключения подтвердили безопасность и натуральность данной продукции. Показатели безопасности оказались ниже гигиенических нормативов в десятки и сотни раз.

2. Анализ БАД подтвердил содержание в них значительного количества жизненно необходимых человеческому организму веществ.

3. Установлено, что данные препараты являются представителями новейшего поколения БАДов – биоиммуноэнергорегуляторов быстрого действия, невиданных по быстроте и выраженности действия, рецептура и технология которой уникальны.

Три принципа, на которых основывается выпуск каждого продукта, – это очевидный эффект, безопасность, уникальность.

Очевидный эффект: продукция должна обладать очевидным оздоровительным эффектом, действовать быстро, предсказуемо.

Безопасность: безопасность и здоровье клиента – самое главное. Все продукты имеют сертификаты качества и безопасности. Используются только натуральные компоненты, которые не содержат химии: производители сами являются потребителям продукта.

Уникальность: продукция имеет уникальную рецептуру, эксклюзивный состав. Только таким образом гарантируется защита от подделки. И конечно же, применяются уникальные технологии, благодаря которым эффективность компонентов и сырья увеличивается в десятки, а иногда и сотни раз.

Тысячи людей по всему миру уже оценили этот продукт и получили свой уникальный результат по здоровью. Попробуйте и вы эту продукцию, чтобы сохранить молодость и здоровье на долгие годы.

Ознакомиться с продукцией и результатами использования можно в группе «ВКонтакте», на странице Facebook, на канале YouTube и в инстаграме.

*** БАД не является лекарственным средством.

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