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У старообрядцев в усть-цилемской деревне появится молельный дом
Люди с нетерпением ждут, когда сойдет снег, чтобы возобновить стройку.
Строительство молельного дома в деревне Загривочная Усть-Цилемского района началось прошлой осенью, главным помощником старообрядцев выступил «ЛУКОЙЛ-Коми».
На большое дело жителей деревни благословил настоятель старообрядческой общины села Усть-Цильма отец Алексей. Место для молельного дома выбрали не случайно. Неподалеку, на берегу реки, некогда было кладбище, а старообрядцы особенно чтут память усопших.
Пока верующим приходится собираться на молитву в доме одной из местных жительниц. «Помещение не может вместить много народа. А в отдельный молельный дом удобно будет в любое время прийти. У нас много верующих, которым важно помянуть умерших родственников», - рассказала жительница Загривочной Татьяна Торопова, которая руководит работами.
Материалы для строительства приобрели на грантовые средства ежегодного конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Коми и Ненецком автономном округе. Сруб уже готов, осталось только заказать материал для обшивки.
Текст и фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»
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