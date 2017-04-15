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Фотовзгляд

Суббота, 15 апреля 2017, 20:02
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Фотовзгляд: экстравагантная «Альпийская гонка»

«Гонкой в трусах» завершился лыжный сезон в Сыктывкаре.

Весеннюю «Альпийскую гонку» провели на лыжной трассе за железнодорожным вокзалом днем 15 апреля. Лыжники вышли на старт под дождем в шортах, трусах, юбках и необычных нарядах.

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Гонку, к участию в которой допускаются все любители лыжного спорта старше 18 лет, ежегодно устраивает 13-кратный чемпион России по лыжным гонкам Владимир Леготин. По обязательному условию мероприятия каждый конкурсант должен выйти на старт не в традиционной спортивной экипировке, а надев, например, купальный или карнавальный костюм. Кроме того, желающие могут дополнить экстравагантный наряд каким-либо необычным атрибутом, в том числе париком.

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Всего на гонку заявилось более 100 участников. Покорять дистанцию лыжники отправились не одновременно, а с интервалами, величина которых зависит от их возраста. Первыми стартовали участники постарше. Затем один за другим побежали более молодые. Мужчины преодолели четыре круга по полтора километра, женщины - два круга. Победителем стал тот, кто первым пересек финишную линию. Также наградили авторов самых ярких нарядов.

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В разное время в «Альпийской гонке» соревновались известные спортсмены Василий Рочев-младший, Станислав Волженцев, Ольга Рочева-Москаленко, Виктория Мелина.

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Развлечения
Отморошки
гонка в трусахлыжиЛеготинальпийская гонканарядыпарик
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Комментарии

Рикуха
15.04.2017 - 20:33
+1
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1
-1
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молодцы!! посмеялись от души!! Вот только пивка не хватало

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