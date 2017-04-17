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12:04 В Коми специалисту без опыта можно устроиться за 25 тысяч рублей в месяц
В среднем на одно вакантное место приходится 13 резюме.
В преддверии ЕГЭ служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела исследование рынка труда для специалистов без опыта работы в Коми.
По данным аналитики сайта hh.ru, больше всего вакансий для соискателей без опыта работы работодатели региона с начала года размещали в следующих проф. областях: «Продажи» (50 процентов от общего количества предложений о работе для кандидатов без трудового стажа), «Начало карьеры, студенты» (27 процентов) и «Банки, инвестиции, лизинг» (25 процентов). В пятерку лидеров также вошли сферы «Медицина, фармацевтика» и «Административный персонал» (по 8 процентов), «Маркетинг, реклама, PR» и «IT, интернет, телеком» (по 7 процентов).
Конкуренция на рынке труда среди специалистов без опыта работы в Коми высока, говорится в пресс-релизе компании. В среднем на одно вакантное место в профобласти «Начало карьеры, студенты» приходится 13 резюме. Сложнее конкурентная обстановка в регионе только в сферах «Бухгалтерия, управленческий учет» (19 специалистов на место), «Наука, образование» (15), «Добыча сырья» (15).
Как прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова, «Среди основных требований российских работодателей к молодым специалистам (до 25 лет) – нацеленность на результат и инициативность, высокая ответственность, умение работать как в команде, так и автономно, наличие хорошей теоретической базы и представлений о будущей работе. Однако многое зависит и от отрасли, в которой предстоит работать кандидату.
Тем же, кому сложно определиться с выбором профессии сегодня, стоит обратить внимание на так называемые «Профессии будущего». Растущая зависимость от интернета и гаджетов, зарождение новых языков программирования, развитие высокотехнологичного бизнеса, автоматизация – все это обусловило появление новых вакансий в «ИТ, Интернет, телеком». Укрепляется тенденция к зарождению новых профессий на стыке областей. Например, маркетинга, IT и интернета. Найти себя на рынке труда в ближайшей перспективе также смогут специалисты из медицинской отрасли. Структура спроса работодателей на специалистов из разных проф. областей, скорее всего, и через пять, и через десять лет будет неоднородна. Можно с определенной долей уверенности сказать, что помимо профессий будущего, на рынке труда по-прежнему будут востребованы менеджеры по продажам, линейный и рабочий персонал, специалисты редких технических профессий».
Средний уровень заработной платы в 1 квартале 2017 года по регионам СЗФО (на основе данных вакансий на hh.ru):
|
Регион
|
Количество резюме на одну вакансию в проф. области «Начало карьеры, студенты»
|
Средняя заработная плата в проф. области «Начало карьеры, студенты» (в рублях)
|
Мурманская область
|
6,4
|
25 500
|
Республика Коми
|
12,7
|
25 000
|
Калининградская область
|
11,7
|
25 000
|
Архангельская область
|
6,8
|
25 000
|
Республика Карелия
|
12,3
|
24 500
|
Новгородская область
|
6,1
|
24 000
|
Псковская область
|
5,2
|
22 000
По информации «Банка заработных плат HeadHunter», более высокий уровень оплаты труда для соискателей на начальном уровне отмечен в отраслях «Строительство и недвижимость», а также «IT, интернет, телеком».
Фото пресс-службы администрации Сыктывкара
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Национальная служба взыскания (Сыктывкар)
Национальная служба взыскания (Сыктывкар)
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