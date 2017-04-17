В Коми специалисту без опыта можно устроиться за 25 тысяч рублей в месяц

В преддверии ЕГЭ служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела исследование рынка труда для специалистов без опыта работы в Коми.

По данным аналитики сайта hh.ru, больше всего вакансий для соискателей без опыта работы работодатели региона с начала года размещали в следующих проф. областях: «Продажи» (50 процентов от общего количества предложений о работе для кандидатов без трудового стажа), «Начало карьеры, студенты» (27 процентов) и «Банки, инвестиции, лизинг» (25 процентов). В пятерку лидеров также вошли сферы «Медицина, фармацевтика» и «Административный персонал» (по 8 процентов), «Маркетинг, реклама, PR» и «IT, интернет, телеком» (по 7 процентов).

Конкуренция на рынке труда среди специалистов без опыта работы в Коми высока, говорится в пресс-релизе компании. В среднем на одно вакантное место в профобласти «Начало карьеры, студенты» приходится 13 резюме. Сложнее конкурентная обстановка в регионе только в сферах «Бухгалтерия, управленческий учет» (19 специалистов на место), «Наука, образование» (15), «Добыча сырья» (15).

Как прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова, «Среди основных требований российских работодателей к молодым специалистам (до 25 лет) – нацеленность на результат и инициативность, высокая ответственность, умение работать как в команде, так и автономно, наличие хорошей теоретической базы и представлений о будущей работе. Однако многое зависит и от отрасли, в которой предстоит работать кандидату.

Тем же, кому сложно определиться с выбором профессии сегодня, стоит обратить внимание на так называемые «Профессии будущего». Растущая зависимость от интернета и гаджетов, зарождение новых языков программирования, развитие высокотехнологичного бизнеса, автоматизация – все это обусловило появление новых вакансий в «ИТ, Интернет, телеком». Укрепляется тенденция к зарождению новых профессий на стыке областей. Например, маркетинга, IT и интернета. Найти себя на рынке труда в ближайшей перспективе также смогут специалисты из медицинской отрасли. Структура спроса работодателей на специалистов из разных проф. областей, скорее всего, и через пять, и через десять лет будет неоднородна. Можно с определенной долей уверенности сказать, что помимо профессий будущего, на рынке труда по-прежнему будут востребованы менеджеры по продажам, линейный и рабочий персонал, специалисты редких технических профессий».

Средний уровень заработной платы в 1 квартале 2017 года по регионам СЗФО (на основе данных вакансий на hh.ru):

Регион Количество резюме на одну вакансию в проф. области «Начало карьеры, студенты» Средняя заработная плата в проф. области «Начало карьеры, студенты» (в рублях) Мурманская область 6,4 25 500 Республика Коми 12,7 25 000 Калининградская область 11,7 25 000 Архангельская область 6,8 25 000 Республика Карелия 12,3 24 500 Новгородская область 6,1 24 000 Псковская область 5,2 22 000

По информации «Банка заработных плат HeadHunter», более высокий уровень оплаты труда для соискателей на начальном уровне отмечен в отраслях «Строительство и недвижимость», а также «IT, интернет, телеком».

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара