За три месяца налогов в Коми собрали в 1,5 раза больше

В республике за январь-март 2017 года собрано 42,45 миллиарда рублей налогов. Это на 48 процентов, или 13,76 миллиарда рублей больше, чем за тот же период 2016 года. В управлении федеральной налоговой службы по Коми это объясняют увеличением ставки дл расчета налога на добычу нефти более чем в два раза (цена на нефть марки «Юралс» возросла в 1,7 раза). Поступления этого налога увеличились на 9,7 миллиарда рублей.

Пропорция

В федеральный бюджет ушло 27,17 миллиарда рублей (64 процента), в Коми осталось 15,27 миллиарда, или 36 процентов собранных денег. При этом федеральный бюджет остался в выигрыше: в сравнении с 2016 годом прирост составил 75 процентов (11,65 миллиарда). У регионального бюджета рост был не таким значительным – 16 процентов, или 2,11 миллиарда рублей.

Доли

Налог на добычу нефти продолжает оставаться наиболее значимым доходным источником бюджета, на него приходится 51 процент всех поступлений. Существенная доля в общей сумме доходов сформирована за счет НДФЛ и налога на прибыль организаций (по 12 процентов), акцизов и налогов на имущество (по 7 процентов).

Налог на прибыль организаций

Сборы составили 5,07 миллиарда рублей, что на 34 процента больше, чем в январе-марте 2016-го. Основная причина – рост налоговой базы (увеличение доходов организаций, объемов производства и цен реализации).

Налог на доходы физических лиц

Поступления увеличились незначительно – на 0,5 процента и составили 5,1 миллиарда рублей. Это связано со снижением фонда начисленной зарплаты.

Налог на добавленную стоимость

Собираемость увеличилась на 26 процентов, сумма за три месяца составила 3,63 миллиарда рублей.

Акцизы

Акцизов собрано 2,99 миллиарда рублей, что на 36 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Теперь в Москву стали уходить большие суммы: раньше в регионе оставалось 85-88 процентов собранных акцизов, но в январе-марте доля уменьшилась до 61 процента. Это связано с изменениями в законодательстве. В республиканском бюджете осело 1,84 миллиарда, в федеральный бюджет было зачислено 1,15 миллиарда.

Имущественные налоги

Поступления составили 3,04 миллиарда рублей, что на 66 процентов больше.

Сборы налога на имущество физлиц выросли в 4,5 раза до 16,1 миллиона рублей, налога на имущество организаций – в 1,7 раза до 2,77 миллиарда, транспортного налога – в 1,2 раза до 179,8 миллиона. А вот поступления земельного налога снизились на 12 процентов до 71 миллиона.

Налог на добычу полезных ископаемых

Объем поступлений составил 21,95 миллиарда рублей, что в 1,8 раза больше, чем в январе-марте 2016-го. При этом 99,7 процента полученных средств ушло в федеральный бюджет, а в Коми осталось 73 миллиона.

Местные бюджеты

Доходы местных бюджетов за счет НДФЛ и налогов на имущество увеличились на 2 процента, или 40,6 миллиона рублей, составив в целом 2,1 миллиарда.

Страховые взносы

С 1 января налоговая служба стала администрировать поступления страховых взносов, за первый квартал сумма составила 8,74 миллиарда рублей.

*** В 2006 году было собрано около 90 миллиардов рублей налогов, в 2007-м – 93 миллиарда, в 2008-м – 121 миллиард, в 2009-м – 70 миллиардов, в 2010-м – 80 миллиардов, в 2011-м – 107 миллиардов, в 2012-м – 117 миллиардов, в 2013-м – 120 миллиардов, в 2014-м – 129 миллиардов, в 2015-м – 152 миллиарда, в 2016-м – 148 миллиардов.

Фото с сайта pixabay.com