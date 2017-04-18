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Вторник, 18 апреля 2017, 12:29
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12:29
Концепция празднования 100-летия Коми: несвежая идеология и «юбилейность» любых мероприятий

«КомиОнлайн» кратко пересказывает содержание документа.

Распоряжением правительства Коми от 17 апреля утверждена концепция празднования 100-летия образования республики, которое состоится в 2021 году. Документ переполнен очень объемными и не всегда внятными определениями того, что хотят в итоге видеть власти в праздновании юбилея региона.

Например, цель концепции – «разработать системный подход к подготовке к празднованию юбилея республики, основанного на консолидации имеющихся ресурсов для сохранения и преумножения человеческого и социально-экономического капитала республики, детерминированного устойчивым развитием всех сфер, сохранением для будущих поколений культурно-исторического наследия региона».

Идеология праздника делится на внутреннюю и внешнюю. Первая должна убедить жителей Коми, что «Республика – это ты» (посыл: «Ты динамично развиваешься – республика развивается, ты стремишься повышать свой образовательный и культурный уровень – соответственно растет и уровень республики; начни с себя – увидишь, как будет меняться к лучшему республика»). А до соседних регионов и стран хотят донести, что «Коми – динамично развивающийся регион с высоким уровнем промышленности, культуры, образования, науки, инновационной и экологической деятельности, привлекательный для инвестиций и туризма».

Юбилей описывается в документе как «точка роста», после которой в регионе должны появиться «новые идеи, люди, проекты, результаты, которые обеспечат развитие и «мощный старт» для второго столетия в истории региона».

К 2021 году в Коми хотят реставрировать и модернизировать объекты культурного наследия, социальной и производственной инфраструктуры, открыть новые объекты культуры, спорта, здравоохранения, образования, туризма. Наступающий юбилей подхлестнет строительство и реконструкцию домов, коммунальных сетей, дорог, дворов, памятников, скверов и парков, продвинет регион в российском и зарубежном культурном пространстве и подтолкнет предпринимателей к усилению активности.

Помимо инфраструктуры займутся и повышением качества жизни жителей региона. Эта часть работ включает в себя все: от количества скверов и мест в детских садах до обеспечения качественной питьевой водой и отказа от точечной застройки. В планах правительства продолжить работать над обеспечением населения местной продукцией, развитием промышленности, предпринимательства, туризма, созданием образа Коми как инвестиционно привлекательного региона.

Концепция говорит, что работать над празднованием 100-летия Коми будут все – от федерального до местного уровня. Более того, все представители бизнеса и каждый житель региона должен принимать в этом участие. Каждый год должен ознаменоваться проведением мероприятий, приуроченных к праздничной дате.

Помимо слов планируются дела. В разные годы в Коми будут проводить выставки, ярмарки, выставки-ярмарки, конкурсы профмастерства, конференции для фермеров и людей, покинувших Коми, творческие фестивали, научно-практические форумы, спартакиады и соревнования.

В 2017 году власти планируют реконструировать школу в селе Пыелдино, капитально отремонтировать здание Нацгалереи, достроить спорткомплекс с бассейном в Сосногорске. До 2018 года хотят построить республиканскую инфекционную больницу. В поселке Приуральском Троицко-Печорского района к 2019 году должны возвести школу на 90 мест с пришкольным интернатом и дошкольной группой (оба на 20 мест). К этому же сроку планируют реконструировать учебный корпус Сыктывкарского госуниверситета, капитально отремонтировать учебные корпусы №1 и №2 гимназии искусств, здания Нацмузея республики, центра культурных инициатив «Югор», колледжа искусств, национального музыкально-драматического театра. До 2020 года реконструируют театр оперы и балета и капитально отремонтируют здание Нацбиблиотеки. К 2021 году построят школу на 600 мест в сыктывкарском поселке Краснозатонском и новые корпусы в детских оздоровительных лагерях «Мечта», «Чайка», «Гренада». Тогда же в Сыктывкаре появится универсальный спортивно-культурный комплекс, будет реконструирован конькобежный стадион, в Ухте построят музейный комплекс «Ухта – родина первой российской нефти» и многофункциональный бизнес-центр республиканского технопарка, а в Сосногорске – новый железнодорожный вокзал. Будут строиться полигоны для твердых коммунальных отходов, водопроводные и газовые  сети.

Что касается сохранения культурного наследия, то до 2019 года планируют реставрировать «Дом Жеребцова» (Сыктывкар, улица Интернациональная, 90) и деревянную школу (Сыктывкар, улица Савина, 37), до 2020-го – здание бывшей церкви и заводоуправление в Койгородском районе, а также бывшую земскую больницу (Сыктывкар, улица Бабушкина, 11).

В 2019 году планируется издание свода памятников истории и культуры республики, а к 2021-му – энциклопедии «Республика Коми».

Позднее будет утвержден план мероприятий празднования 100-летия Коми, который можно будет пополнять своими предложениями. Но только если они будут соответствовать нескольким критериям: для инвестпроектов – завершение до 2021 года и софинансирование; для культурных мероприятий – масштабность, массовость, новизна и этапность (завершение в 2021 году).

Фото Владилена Олофинского

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
ОбществоКультура
Социум
юбилейконцепцияпроектыидеиинфраструктура
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