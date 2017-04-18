Книга памяти Коми станет доступна каждому в интернете

В республике приступают к созданию мультимедиа-энциклопедии об участниках Великой Отечественной войны, призванных из Коми, которая будет доступна каждому интернет-пользователю. Об это сообщает пресс-служба главы региона.

Решение о переформатировании подходов к изданию региональной Книги памяти было принято общественной редколлегией осенью прошлого года. Ее участники высказались за создание единой интерактивной площадки, которая позволит не только объединить информацию, собранную за годы реализации проекта – а это 13 печатных томов и 20 электронных изданий, но и даст возможность оперативно ее обновлять. Кроме того, позволит пополнять ресурс фото и видеоматериалами, сохранившимися письмами фронтовиков и их воспоминаниями, рассказывать о наработках исследователей, деятельности поисковых отрядов и волонтеров.

В разработке предложений приняли участие Национальный архив Коми, Национальный музей республики, Ухтинский государственный технический университет и Сыктывкарский государственный университет. В итоге на рассмотрение было представлено четыре проекта. Идея, предложенная СГУ, получила единогласную поддержку. Остальные участники выказали готовность содействовать ее реализации.

По решению редколлегии, разработкой и запуском проекта займется «Ассоциация молодых ученых и специалистов Коми» при СГУ. Ее представители рассказали о предстоящих этапах создания мультимедиа-энциклопедии: «Книга памяти Республики Коми» будет включать в себя поисковую систему (базу данных) о защитниках Отечества в период Великой Отечественной Войны 1941-1945 годах, их судьбах, с содержанием соответствующей информации и архивных документов. Поисковая система будет интерактивной и постоянно пополняться новыми сведениями.

Проект позволит активно использовать размещенную информацию в научных исследованиях, образовательной деятельности и патриотическом воспитании подрастающего поколения. По словам разработчиков, в настоящий момент рассматривается возможность регистрации ресурса как государственной информационной системы с привязкой к геопорталу rkomi.ru.

Фото пресс-службы главы Коми