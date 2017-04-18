КомиОнлайн

Новости

Вторник, 18 апреля 2017, 12:53
  • 279
  • 0
  • 1

12:53
Книга памяти Коми станет доступна каждому в интернете

Энциклопедию сделают интерактивной и оперативно обновляемой.

В республике приступают к созданию мультимедиа-энциклопедии об участниках Великой Отечественной войны, призванных из Коми, которая будет доступна каждому интернет-пользователю. Об это сообщает пресс-служба главы региона.

Решение о переформатировании подходов к изданию региональной Книги памяти было принято общественной редколлегией осенью прошлого года. Ее участники высказались за создание единой интерактивной площадки, которая позволит не только объединить информацию, собранную за годы реализации проекта – а это 13 печатных томов и 20 электронных изданий, но и даст возможность оперативно ее обновлять. Кроме того, позволит пополнять ресурс фото и видеоматериалами, сохранившимися письмами фронтовиков и их воспоминаниями, рассказывать о наработках исследователей, деятельности поисковых отрядов и волонтеров.

В разработке предложений приняли участие Национальный архив Коми, Национальный музей республики, Ухтинский государственный технический университет и Сыктывкарский государственный университет. В итоге на рассмотрение было представлено четыре проекта. Идея, предложенная СГУ, получила единогласную поддержку. Остальные участники выказали готовность содействовать ее реализации.

По решению редколлегии, разработкой и запуском проекта займется «Ассоциация молодых ученых и специалистов Коми» при СГУ. Ее представители рассказали о предстоящих этапах создания мультимедиа-энциклопедии: «Книга памяти Республики Коми» будет включать в себя поисковую систему (базу данных) о защитниках Отечества в период Великой Отечественной Войны 1941-1945 годах, их судьбах, с содержанием соответствующей информации и архивных документов. Поисковая система будет интерактивной и постоянно пополняться новыми сведениями.

Проект позволит активно использовать размещенную информацию в научных исследованиях, образовательной деятельности и патриотическом воспитании подрастающего поколения. По словам разработчиков, в настоящий момент рассматривается возможность регистрации ресурса как государственной информационной системы с привязкой к геопорталу rkomi.ru.

Фото пресс-службы главы Коми

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Культура
Социум
книгапамятьвойнагероиучастникиветераны
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

от 20000 RUR

Менеджер по B2C продажам
Элитный Сочи (Сыктывкар)
от 120000 RUR

Медицинский представитель
Сервье, Лаборатории (Сыктывкар)
от 55000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Апрель 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Надя:
Примите мои искренние соболезнования... Нам очень жаль... Искренне желаем семье погибшего здоровья и терпения... Помним... Любим... Скорбим...
18.04.2017 - 13:44
Перейти к новости
Гость:
Опубликовано на "7Х7"http://7x7-journal.ru/anewsitem/94082
18.04.2017 - 13:01
Перейти к новости
Гость:
Cуд отклонил иск о защите чести министра образования Коми Михальченковой к интернет-журналу «7х7» и сайту «Красное знамя»
18.04.2017 - 12:51
Перейти к новости
Градский:
Фигня этот Теле2... Где надо связи нет, а где есть то разговаривать и пользоваться интернетом не возможно.... Вот Телега говорит, что связь у нее дешевая, не надо переплачивать....
18.04.2017 - 12:16
Перейти к новости
bSf3:
Басик в Микуни же вроде тоже Комижилстрой делал? Чего ему претензии не предъявляют за недоделки?
18.04.2017 - 11:34
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика