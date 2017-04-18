Пешеходную переправу в местечке Алешино под Сыктывкаром закроют 20 апреля

В связи с погодными условиями комиссия при участии Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Коми решила закрыть пешеходную переправу через реку Вычегду в заречный поселок Седкыркещ.

Специалисты произвели обследование толщины льда в районе переправы, после чего предписали ледовую дорогу закрыть, а деревянные мостки демонтировать. До 20 апреля у горожан и жителей заречных поселков будет возможность решить имеющиеся вопросы относительно обеспечения своих семей всем необходимым, возможного переезда к родным и близким, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы Коми.

Ранее в поселки были доставлены медикаменты, товары первой необходимости, продукты питания, товары первой необходимости, создан резерв топлива, организована работа скорой помощи. Для доставки экстренных служб, в том числе полиции, спасателей, эвакуации пострадавших во время ледохода предусмотрено дежурство спасателей с катером на воздушной подушке.

Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара настоятельно призывает жителей заречных поселков не выходить на непрочный весенний лед. Соответствующие предупреждающие знаки будут установлены в районе переправы. Как только завершится ледоход, между городом и поселками начнет курсировать речной транспорт.

Напомним, 13 марта официально были закрыты две автомобильные ледовые переправы через реку Вычегду, связывающие заречный поселок Трехозерка с сыктывкарским микрорайоном Орбита, а 24 марта в Седкыркещ и Трехозерку перестал ходить автобус №26А. Полностью автомобильная переправа в Седкыркещ закрыта с 7 апреля.

*** В 2014 году автомобильная переправа к Седкыркещу была закрыта в начале апреля, пешеходная – 26 апреля. В 2015 году к 6 апреля были закрыты автомобильные переправы в Трехозерке и в Алешино.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Коми