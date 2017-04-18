Профессию водителя в России назвали самой массовой и востребованной

Самой массовой профессией в России является водитель, немногим ей уступает специалист в сфере торговли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова проректора национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергея Рощина.

«На вопрос, какая самая массовая профессия сейчас в России, не всегда находится правильный ответ. Сейчас самая массовая профессия в России — водитель, семь процентов занятых. И это существует абсолютно во всех регионах. Потому что у нас большая страна, у нас существует масса транспортных задач и проблем. И, естественно, это востребованная профессия», - цитирует его агентство.

По словам С.Рощина, второй по количеству работников является сфера торговли. Продавцов в стране почти столько же, сколько водителей.



Как пишет «Деловой Петербург», мартовский опрос ВЦИОМ показал, что граждане России хотят, чтобы их дети стали врачами (35 процентов) или военнослужащими (13 процентов). Интересно, что и медицинские, и военные специальности респонденты за последние 12 лет стали упоминать втрое чаще: тогда они упоминались соответственно 12 и 4 процента граждан.

А по результатам опроса компании HeadHunter (hh.ru), только восемь процентов российских сотрудников получили ту же профессию, о которой мечтали в детстве. При этом водителями хотели стать 3,4 процента опрошенных, тогда как самыми популярными желаемыми профессиями оказались: врач – 8,2 процента мечтали об этой профессии, учитель – семь процентов и ветеринар – 3,5 процента.

В реальности же соискатели устроились менеджерами по продажам (8,3 процента опрошенных отметили этот вариант), инженерами (6,8 процента), бухгалтерами (5,7 процента), продавцами (4,2 процента) и экономистами (3,8 процента).

Фото Владилена Олофинского