КомиОнлайн

Новости

Вторник, 18 апреля 2017, 14:42
  • 213
  • 0
  • 1

14:42
Профессию водителя в России назвали самой массовой и востребованной

На втором месте оказались специалисты в сфере торговли.

Самой массовой профессией в России является водитель, немногим ей уступает специалист в сфере торговли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова проректора национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергея Рощина.

«На вопрос, какая самая массовая профессия сейчас в России, не всегда находится правильный ответ. Сейчас самая массовая профессия в России — водитель, семь процентов занятых. И это существует абсолютно во всех регионах. Потому что у нас большая страна, у нас существует масса транспортных задач и проблем. И, естественно, это востребованная профессия», - цитирует его агентство.

По словам С.Рощина, второй по количеству работников является сфера торговли. Продавцов в стране почти столько же, сколько водителей.

Как пишет «Деловой Петербург», мартовский опрос ВЦИОМ показал, что граждане России хотят, чтобы их дети стали врачами (35 процентов) или военнослужащими (13 процентов). Интересно, что и медицинские, и военные специальности респонденты за последние 12 лет стали упоминать втрое чаще: тогда они упоминались соответственно 12  и 4 процента граждан.

А по результатам опроса компании HeadHunter (hh.ru), только восемь процентов российских сотрудников получили ту же профессию, о которой мечтали в детстве. При этом водителями хотели стать 3,4 процента опрошенных, тогда как самыми популярными желаемыми профессиями оказались: врач – 8,2 процента мечтали об этой профессии, учитель – семь процентов и ветеринар – 3,5 процента.

В реальности же соискатели устроились менеджерами по продажам (8,3 процента опрошенных отметили этот вариант), инженерами (6,8 процента), бухгалтерами (5,7 процента), продавцами (4,2 процента) и экономистами (3,8 процента).

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Москва
Общество
Социум
профессияРейтингводительпродавец
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Менеджер по B2C продажам
Элитный Сочи (Сыктывкар)
от 120000 RUR

от 20000 RUR

Медицинский представитель
Сервье, Лаборатории (Сыктывкар)
от 55000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Апрель 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Надя:
Примите мои искренние соболезнования... Нам очень жаль... Искренне желаем семье погибшего здоровья и терпения... Помним... Любим... Скорбим...
18.04.2017 - 13:44
Перейти к новости
Гость:
Опубликовано на "7Х7"http://7x7-journal.ru/anewsitem/94082
18.04.2017 - 13:01
Перейти к новости
Гость:
Cуд отклонил иск о защите чести министра образования Коми Михальченковой к интернет-журналу «7х7» и сайту «Красное знамя»
18.04.2017 - 12:51
Перейти к новости
Градский:
Фигня этот Теле2... Где надо связи нет, а где есть то разговаривать и пользоваться интернетом не возможно.... Вот Телега говорит, что связь у нее дешевая, не надо переплачивать....
18.04.2017 - 12:16
Перейти к новости
bSf3:
Басик в Микуни же вроде тоже Комижилстрой делал? Чего ему претензии не предъявляют за недоделки?
18.04.2017 - 11:34
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика