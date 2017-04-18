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Вторник, 18 апреля 2017, 21:23
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21:23
«Новая генерация» прервала проигрышную серию

Сыктывкарцы добились победы после 11 поражений.

Матчи чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги между «Новой генерацией» и «Норильским никелем» состоялись 17 и 18 апреля в Сыктывкаре. Первый из них завершился со счетом 1:2. В первом тайме хозяева вышли вперед после удара Виктора Прокушева, а гости в конце матча смогли отыграться и вырвать победу усилиями Алексея Филиппова и Николая Канивца.

Во втором поединке сыктывкарцы взяли реванш и выиграли со счетом 4:3. До перерыва команды обменялись голами. На точный удар А.Филиппова ответил В.Прокушев. Во второй половине встречи А.Филиппов оформил дубль, но «Новая генерация» вновь восстановила равновесие. Автором гола стал Алексей Лялин. Через несколько секунд Исмаил Гибадуллин вывел хозяев вперед. На последней минуте матча отличился Александр Коданев, а «Норильскому никелю» удалось забить с шестиметровой отметки третий матч.

Вторая мини-футбольная команда из Коми - «Ухта» - 25 и 26 марта проиграла оба выездных матча екатеринбургской «Синаре» со счетом 8:5 и 3:0.

Следующий матч чемпионата «Новая генерация» проведет на выезде 24 апреля с московской «Диной». «Ухта» 23 апреля сыграет дома с подмосковным «Динамо».

Известно, что обе команды не вышли в плей-офф российской суперлиги.

Фото пресс-службы «Новой генерации»

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Спорт
Социум
Новая ГенерацияМини-футболНорильский никель
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Комментарии

Глорик
18.04.2017 - 22:06
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Кто-то ходит на их матчи еще??

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Последние комментарии

Глорик:
Кто-то ходит на их матчи еще??
18.04.2017 - 22:06
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18.04.2017 - 20:19
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сам:
"несвежая идеология и «юбилейность» любых мероприятий" - вот за это люблю КомиОнлайн/
18.04.2017 - 20:07
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Надя:
Примите мои искренние соболезнования... Нам очень жаль... Искренне желаем семье погибшего здоровья и терпения... Помним... Любим... Скорбим...
18.04.2017 - 13:44
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Гость:
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18.04.2017 - 13:01
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