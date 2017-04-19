Россельхозбанк предложил пенсионерам в Коми новые возможности

Коми филиал Россельхозбанка предлагает специальные условия кредитования для пенсионеров, которые предусматривают сниженные процентные ставки в размере от 13,5 процента до 17,5 процента годовых*. Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, по кредитам в сумме свыше 200 тысяч рублей на срок до 12 месяцев включительно действует акция: ставка снижена до 11,5 процента*. Кредит предоставляются на любые неотложные нужды на срок до пяти лет при условии, что срок его возврата наступит до исполнения заемщику 75 лет. Максимальная сумма кредита - 500 тысяч рублей, в зависимости от дохода заемщика. Никаких дополнительных комиссий банк не взимает.

Еще один популярный у пенсионеров республики продукт банка – «Пенсионная карта». Она является удобным инструментом получения пенсий, социальных пособий и иных выплат социального характера, а также средством совершения покупок и платежей.

Пенсионная карта бесплатно выпускается в день обращения, а на остаток средств на ее счете начисляют проценты. Держатель карты может получать бесплатные sms-уведомления о зачислениях на счет, а также снимать наличные средства без комиссии в любом банкомате Россельхозбанка и банков-партнеров: «Альфа-банк», «РОСБАНК» и «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк».

Для оформления пенсионной карты необходимо обратиться в офисы Коми филиала Россельхозбанка с документом, удостоверяющим личность, а также пенсионным удостоверением, либо другим документом, подтверждающим право физического лица на получение пенсии или иных выплат социального характера.

«С каждым годом пенсионеры республики все активнее пользуются финансовыми услугами банка - как кредитами, так и картами. По итогам прошлого года продуктами банка пользовались10500 пенсионеров, что на 11,5 процента превышает показатель за аналогичный период 2015 года», – отметила заместитель директора Коми филиала Россельхозбанка Светлана Балай.

*Процентные ставки действуют при условии оформления договора страхования жизни и здоровья и при условии согласия заемщика на перевод пенсии на счет, открытый в АО «Россельхозбанк». При отсутствии согласия заемщика на перевод пенсии в АО «Россельхозбанк» процентная ставка увеличивается на один процент. При отсутствии договора страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается на 6 процентов (6,5 процента при достижении заемщиком 65 лет на дату подачи заявки). Процентная ставка от 13,5 процента годовых для клиентов с предодобреным кредитом, которые ранее получали кредит в Россельхозбанке и погасили без задолженностей, для остальных процентная ставка от 13,5 процента годовых.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook