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Среда, 19 апреля 2017, 16:56
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16:56
Национальный архив Коми незаконно брал плату за фотографирование документов

С марта 2017 года эта услуга исключена из прейскуранта.

Прокуратура Сыктывкара проверила законность взимания в Национальным архиве Коми платы за самостоятельное копирование архивных документов собственными техническими средствами исследователя (потребителя).

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, установлено, что в учреждении действовал порядок использования архивных документов в читальных залах. Согласно документу, копирование архивных документов для пользователей разрешалось на платной основе в соответствии с прейскурантом. Стоимость копирования документов исследователем с использованием своих средств копирования (к примеру, фотоаппарата) равнялась 11 рублей за каждую страницу.

Однако копирование с помощью собственных технических средств приравнивается к самостоятельному вычитыванию или выписыванию информации из них, в силу чего оно не подпадает под понятие «услуга». На основании этого прокуратура Сыктывкара внесла протест на положения порядка Национального архива.

По результатам его рассмотрения указанный акт утвержден в новой редакции, предусматривающей копирование архивных документов техническими средствами пользователя на бесплатной основе. Кроме того, с 14 марта 2017 года из прейскуранта цен на платные услуги учреждения данная услуга исключена.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
архивдокументыфотографирование
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Последние комментарии

vika:
ситуация у всех такая - включаешь горячую воду, она сперва бежит холодная пока не нагреется, но счетчик крутится все это время, Почему за эту холодную горячую воду мы должны платить?
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правдоруб:
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