В Эжве у психически нездорового мужчины забрали три пистолета и ружье

Также он больше не сможет водить машину.

Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара при проверке обнаружила факт незаконного владения оружием местным жителем, состоящим на учете в психиатрической больнице.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, жителю Эжвы выдано разрешение и лицензия на хранение и ношение четырех единиц оружия – охотничье гладкоствольное оружие, два травматических пистолета марки ПБ-4-2 «Оса» и газовый пистолет марки «ИЖ 79-8». При сверке данных с Коми республиканской психиатрической больницей установлено, что эжвинец состоит на учете у врача-психиатра, длительное время находился на стационарном обследовании с постановкой диагноза «Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении. Параноидный синдром».

Прокурор района направил в суд заявление об изъятии оружия и аннулирование разрешений и лицензии на его хранение и ношение. Суд заявленные требования удовлетворил. Помимо этого, по решению суда у эжвинца больше нет права на управление транспортными средствами.

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