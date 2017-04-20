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Четверг, 20 апреля 2017, 10:26
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10:26
В Эжве у психически нездорового мужчины забрали три пистолета и ружье

Также он больше не сможет водить машину.

Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара при проверке обнаружила факт незаконного владения оружием местным жителем, состоящим на учете в психиатрической больнице.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, жителю Эжвы выдано разрешение и лицензия на хранение и ношение четырех единиц оружия – охотничье гладкоствольное оружие, два травматических пистолета марки ПБ-4-2 «Оса» и газовый пистолет марки «ИЖ 79-8». При сверке данных с Коми республиканской психиатрической больницей установлено, что эжвинец состоит на учете у врача-психиатра, длительное время находился на стационарном обследовании с постановкой диагноза «Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении. Параноидный синдром».

Прокурор района направил в суд заявление об изъятии оружия и аннулирование разрешений и лицензии на его хранение и ношение. Суд заявленные требования удовлетворил. Помимо этого, по решению суда у эжвинца больше нет права на управление транспортными средствами.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарЭжва
Общество
Социум
оружиеправапсих
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Последние комментарии

с.Щельябож:
Тут уже речь идет не о моральном ущербе. - Жителям с семьями надо уезжать из этих сел, переселяться в другие места. - Летом всех детей надо вывезти на море, с родителями конечно же. - Нужны будут деньги на приобретение лекарств.
20.04.2017 - 12:46
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Антон:
Рассказываю молодому поколению про пивные гонки - не верят!
19.04.2017 - 23:33
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vika:
ситуация у всех такая - включаешь горячую воду, она сперва бежит холодная пока не нагреется, но счетчик крутится все это время, Почему за эту холодную горячую воду мы должны платить?
19.04.2017 - 15:40
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местный житель:
Необходимо затребовать возмещения морального ущерба жителям Щельябожа и Кушшора, пусть Лукойл и местные власти ответят за свою халатность и попустительство,Фащенко Галина Васильевна вот теперь ответьте где-же ваши гарантии,которыми вы так круто оперировали на сельских сходах,махали руками на мес
19.04.2017 - 15:32
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местный житель:
Пора Лукойлу и местным властям уже думать о возмещении морального ущерба местным жителям,жителям Щельябожа и Кушшора за переживания, живём как в жутком триллере, а что будет завтра? Галина Васильевна Фащенко где-же ваши аргументы?
19.04.2017 - 15:18
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