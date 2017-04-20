КомиОнлайн

Новости

Четверг, 20 апреля 2017, 10:54
  • 367
  • 0
  • 1

10:54
При тушении пожара в жилом доме в Лесозаводе нашли погибшего пенсионера

Эксперты не исключают версию о поджоге.

Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме по улице Школьной в сыктывкарском местечке Лесозавод поступило 20 апреля в 04:49.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми, через шесть минут на место вызова прибыли подразделения пожарной охраны. В это время горел подъезд восьмиквартирного дома, огонь распространялся по квартирам и на кровлю здания.

Самостоятельно смогли эвакуироваться 20 жильцов дома, в том числе семь детей. Звеном газодымозащитной службы была спасена женщина 1930 года рождения. В 06:55 объявили локализацию пожара, огонь перестал распространяться. В 08:15 ликвидировали открытое горение. При тушении пожара было обнаружено тело мужчины 1946 года рождения.

Подразделения пожарной охраны продолжают работать на месте пожара, происходит проливка и разборка конструкций. На месте работает оперативно-следственная группа, дознаватели, сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Отрабатывается несколько версий пожара, не исключена версия о поджоге.

*** В сыктывкарском местечке Лесозавод с середины апреля по конец мая прошлого года различные строения поджигали десять раз. В большинстве случаев горело ветхое и расселенное жилье. Пострадал в пожаре и местный спортивно-культурный центр. А возгорание около котельной удалось вовремя потушить. Во всех случаях причиной пожара называли поджог. Из-за этого глава администрации города распорядился снести расселенные дома №№ 19 и 26 по улице Банбана. В июне в Сыктывкаре задержали подростков, которые, по данным правоохранителей, поджигали пустующие дома в Лесозаводе. А 23 июня рядом со спортцентром опять загорелся деревянный ветхий дом. В очередной раз пожар в одном из таких строений тушили 20 сентября. Также обгорел дом по улице Кирова в октябре прошлого года. В декабре 2016-го причастных серии поджогов подростков поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Коми. Тогда же стало известно о двух погибших на этих пожарах.

*** Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Происшествия
Пресс-релизы
ПожарпогибшийПоджог
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Кузовщик-Маляр
БИНОМ (Сыктывкар)

Специалист центра обслуживания клиентов
Додо КЦ Сыктывкар (Сыктывкар)
от 18000 до 35000 RUR

Продавец-консультант
Л'Этуаль (Сыктывкар)
от 20000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Апрель 2017
 
Реклама

Последние комментарии

с.Щельябож:
Тут уже речь идет не о моральном ущербе. - Жителям с семьями надо уезжать из этих сел, переселяться в другие места. - Летом всех детей надо вывезти на море, с родителями конечно же. - Нужны будут деньги на приобретение лекарств.
20.04.2017 - 12:46
Перейти к новости
Антон:
Рассказываю молодому поколению про пивные гонки - не верят!
19.04.2017 - 23:33
Перейти к новости
vika:
ситуация у всех такая - включаешь горячую воду, она сперва бежит холодная пока не нагреется, но счетчик крутится все это время, Почему за эту холодную горячую воду мы должны платить?
19.04.2017 - 15:40
Перейти к новости
местный житель:
Необходимо затребовать возмещения морального ущерба жителям Щельябожа и Кушшора, пусть Лукойл и местные власти ответят за свою халатность и попустительство,Фащенко Галина Васильевна вот теперь ответьте где-же ваши гарантии,которыми вы так круто оперировали на сельских сходах,махали руками на мес
19.04.2017 - 15:32
Перейти к новости
местный житель:
Пора Лукойлу и местным властям уже думать о возмещении морального ущерба местным жителям,жителям Щельябожа и Кушшора за переживания, живём как в жутком триллере, а что будет завтра? Галина Васильевна Фащенко где-же ваши аргументы?
19.04.2017 - 15:18
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика