При тушении пожара в жилом доме в Лесозаводе нашли погибшего пенсионера

Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме по улице Школьной в сыктывкарском местечке Лесозавод поступило 20 апреля в 04:49.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Коми, через шесть минут на место вызова прибыли подразделения пожарной охраны. В это время горел подъезд восьмиквартирного дома, огонь распространялся по квартирам и на кровлю здания.

Самостоятельно смогли эвакуироваться 20 жильцов дома, в том числе семь детей. Звеном газодымозащитной службы была спасена женщина 1930 года рождения. В 06:55 объявили локализацию пожара, огонь перестал распространяться. В 08:15 ликвидировали открытое горение. При тушении пожара было обнаружено тело мужчины 1946 года рождения.

Подразделения пожарной охраны продолжают работать на месте пожара, происходит проливка и разборка конструкций. На месте работает оперативно-следственная группа, дознаватели, сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Отрабатывается несколько версий пожара, не исключена версия о поджоге.

*** В сыктывкарском местечке Лесозавод с середины апреля по конец мая прошлого года различные строения поджигали десять раз. В большинстве случаев горело ветхое и расселенное жилье. Пострадал в пожаре и местный спортивно-культурный центр. А возгорание около котельной удалось вовремя потушить. Во всех случаях причиной пожара называли поджог. Из-за этого глава администрации города распорядился снести расселенные дома №№ 19 и 26 по улице Банбана. В июне в Сыктывкаре задержали подростков, которые, по данным правоохранителей, поджигали пустующие дома в Лесозаводе. А 23 июня рядом со спортцентром опять загорелся деревянный ветхий дом. В очередной раз пожар в одном из таких строений тушили 20 сентября. Также обгорел дом по улице Кирова в октябре прошлого года. В декабре 2016-го причастных серии поджогов подростков поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Коми. Тогда же стало известно о двух погибших на этих пожарах.

*** Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

Фото Владилена Олофинского