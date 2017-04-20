Более 6 миллионов рублей власти Коми потратят на чартерные перелеты

На сайте госзакупок опубликована информация о пяти аукционах, проведенных в 2017 году и посвященных воздушным перевозкам представителей Коми.

Первый аукцион – на оказание чартерных воздушных перевозок вертолетом (22 часа) был проведен 13 февраля. Начальная максимальная цена контракта составляла 2,997 миллиона рублей. На конкурс была подана одна заявка от «Комиавиатранса». Согласно протоколу, аукцион признали несостоявшимся из-за несоответствия поданных перевозчиком документов требованиям закона.

Второй аукцион на чартерные перевозки самолетами (17 летных часов) проводился 3 марта. Начальная цена контракта составляла 2,957 миллиона рублей. В конкурсе был также один участник – «Комиавиатранс». Аукцион 1 марта признали несостоявшимся. В итоговой документации указано, что заявка компании в электронном аукционе также не соответствовала требованиям федерального закона.

После этого на сайте появилось еще три аукциона: на 22 летных часа вертолетом (2,997 миллиона), на 14 часов (1,652 миллиона рублей) и еще на 7 часов полета в чартерном самолете (1,511 миллиона рублей). Во всех случаях единственным предприятием, откликнувшимся на предложение, был «Комиавиатранс». Так как участник был один, аукционы признали несостоявшимися. Но так как заявки соответствовали требованиям закона, с авиаперевозчиком 28 марта и 4 апреля заключили контракты с оплатой услуг в указанном в предложении размере.

Заказчиком всех услуг указана администрация главы Коми. География полетов – республика и Россия. Перевозить требуется пассажиров, багаж и грузы. В общей сложности республика заплатит «Комиавиатрансу» за перелеты чиновников (21 час – самолетом, 22 – вертолетом) около 6,160 миллиона рублей.

Фото пресс-службы министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми