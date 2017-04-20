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Четверг, 20 апреля 2017, 12:38
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12:38
Сенаторы предложили частично компенсировать затраты на отдых в России

Так они хотят увеличить объем туристического рынка страны.

Сенатор Игорь Фомин предложил предоставлять налоговый вычет до 120 тысяч рублей россиянам, которые покупают путевки в санатории и на курорты России. Об этом пишет Газета.ru.

Как уточняет издание, на данный момент налоговый вычет в сфере туризма в России распространяется только на расходы на лечение и составляет не более 30 процентов от стоимости путевки.

И.Фомин считает, что предлагаемые меры помогу существенно увеличить объем туристического рынка страны, говорится в материале газеты «Известия». Совет федерации официально внесет предложение о вычете в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни.

Также стало известно, что сенаторы разрабатывают и законопроект об уменьшении налога на прибыль организациям, которые покупают сотрудникам путевки. По его словам, законопроект согласован с правительством и будет внесен сенаторами в ближайшие недели в Госдуму.

*** В настоящее время граждане могут возместить часть расходов на обучение, приобретение жилья или лечение. Налоговый вычет возмещается в размере 13 процентов от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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НалогивычеткомпенсацияТуризмОтдых
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с.Щельябож:
Тут уже речь идет не о моральном ущербе. - Жителям с семьями надо уезжать из этих сел, переселяться в другие места. - Летом всех детей надо вывезти на море, с родителями конечно же. - Нужны будут деньги на приобретение лекарств.
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Антон:
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vika:
ситуация у всех такая - включаешь горячую воду, она сперва бежит холодная пока не нагреется, но счетчик крутится все это время, Почему за эту холодную горячую воду мы должны платить?
19.04.2017 - 15:40
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местный житель:
Необходимо затребовать возмещения морального ущерба жителям Щельябожа и Кушшора, пусть Лукойл и местные власти ответят за свою халатность и попустительство,Фащенко Галина Васильевна вот теперь ответьте где-же ваши гарантии,которыми вы так круто оперировали на сельских сходах,махали руками на мес
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местный житель:
Пора Лукойлу и местным властям уже думать о возмещении морального ущерба местным жителям,жителям Щельябожа и Кушшора за переживания, живём как в жутком триллере, а что будет завтра? Галина Васильевна Фащенко где-же ваши аргументы?
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