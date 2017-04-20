Сенаторы предложили частично компенсировать затраты на отдых в России

Сенатор Игорь Фомин предложил предоставлять налоговый вычет до 120 тысяч рублей россиянам, которые покупают путевки в санатории и на курорты России. Об этом пишет Газета.ru.

Как уточняет издание, на данный момент налоговый вычет в сфере туризма в России распространяется только на расходы на лечение и составляет не более 30 процентов от стоимости путевки.

И.Фомин считает, что предлагаемые меры помогу существенно увеличить объем туристического рынка страны, говорится в материале газеты «Известия». Совет федерации официально внесет предложение о вычете в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни.

Также стало известно, что сенаторы разрабатывают и законопроект об уменьшении налога на прибыль организациям, которые покупают сотрудникам путевки. По его словам, законопроект согласован с правительством и будет внесен сенаторами в ближайшие недели в Госдуму.

*** В настоящее время граждане могут возместить часть расходов на обучение, приобретение жилья или лечение. Налоговый вычет возмещается в размере 13 процентов от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Фото Владилена Олофинского