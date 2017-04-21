Экс-начальник полиции Вуктыла получил условный срок за насилие над задержанными

По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, Вуктыльский горсуд рассмотрел угловное дело в отношении бывшего начальника местной полиции Ю.Тюрина и установил, что в апреле 2015 года он, возглавляя отделение МВД России по Вуктылу, из личной неприязни применил к двоим задержанным насилие. Мужчина несколько раз вдавливал ногой голову каждого в асфальт, причиняя таким образом боль. В январе 2016 года он избил задержанного, который в тот момент был в наручниках и лежал на животе на полу.

Суд признал Ю.Тюрина виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия. В январе этого года ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также он на три года лишен права занимать определенные должности, в том числе в правоохранительных органах.

Приговор не устроил ни сторону обвинения, ни сторону защиты. Государственный обвинитель посчитал назначенное наказание чрезмерно мягким и просил дополнительно лишить Ю.Тюрина специального звания «подполковник полиции». Верховный суд Коми удовлетворил апелляционное представление региональной прокуратуры. В удовлетворении жалоб стороны защиты отказано.

Фото Владилена Олофинского