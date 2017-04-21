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Пятница, 21 апреля 2017, 09:22
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09:22
Решивший оглушить рыбу житель Коми подорвался на самодельной бомбе

За изготовление взрывного устройства мужчина получил условный срок и штраф.

По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 51-летнего жителя села Айкино и установил, что в начале сентября 2016 года он в гараже изготовил и хранил самодельное взрывное устройство огневого способа подрыва. Спустя некоторое время мужчина привез его на берег одного из местных озер, намереваясь облегчить себе процесс рыбалки. Мужчина поджег фитиль взрывного устройства, но бросить в водоем его не успел, поскольку оно взорвалось у него в руке. В результате рыбак лишился кисти.

Сельчанина обвинили в незаконном изготовлении, хранении и перевозке взрывного устройства, а также в покушении на незаконную добычу водных биоресурсов с применением взрывчатых веществ. Вину в содеянном рыбак признал в полном объеме.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также штрафа в доход государства в размере 10 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото с сайта pixabay.com

Владилен Олофинский
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КомиУсть-Вымский районАйкино
Происшествия
Социум
Рыбалкавзрывчаткаштраф
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