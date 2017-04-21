Строители в Коми сбавили темпы

В первом квартале введено в строй в полтора раза меньше квартир.

Как сообщает Комистат, объем строительных работ за три месяца этого года оценивается в 9,18 миллиарда рублей, что значительно меньше прошлогоднего показателя (26,7 миллиарда). Построено 125 зданий, 100 из которых были жилого назначения.

За три месяца этого года было сдано 29,7 тысячи квадратных метров жилья, что на 36 процентов меньше, чем было в первом квартале прошлого года. Отдано под заселение 603 квартиры, за январь-март 2016 года показатель был лучше – 937 квартир.

Между тем в частном домостроении сохраняется рост. За три месяца население за счет собственных средств ввело в строй 10,3 тысячи квадратных метров жилья, что на 5,9 процента больше, чем годом ранее.

Средняя фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади жилых домов, построенных за январь-март, составила 37,8 тысячи рублей, что на 7,3 процента больше, чем годом ранее.

*** Планы на 2017 год предусматривают ввод 228 тысяч квадратных метров жилья, эта цифра содержится в стратегии социального и экономического развития Коми до 2020 года. Однако глава Минстроя ориентируется на показатель в 230 тысяч «квадратов».

Фото с сайта rkomi.ru