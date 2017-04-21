3 в 1: в школу села Летка хотят поселить еще и дом культуры

В начале марта из-за накопившегося долга перед энергетиками было закрыто здание дома культуры села Летка Прилузского района. По данным газеты «Трибуна», долг составил 300 тысяч рублей. Причиной стало то, что в октябре 2016 года здание отключили от центрального отопления и перевели на автономные электрические обогреватели — конвекторы. Здание, построенное в 1953 году, оказалось не самым энергоэффективным. Оплата счетов, как сообщил «Комиинформ», стала неподъемной для районной администрации.

Сейчас коллектив дома культуры перевели в здание администрации района. Так как условия там неподходящие, в Прилузье стали прорабатывать вопрос о переезде работников в здание местной школы, которая была открыта в 2016 году. Ранее туда уже перевели дом детского творчества, в котором занимается около 80 процентов учащихся школы.

В конце марта о такой перспективе уведомили педагогический коллектив летской школы. Далеко не все учителя и родители восприняли это с оптимизмом. Коллектив образовательного учреждения не понимает, как могут соседствовать школа и учреждение для взрослых. По некоторым данным, уже предусмотрено выселение начальных классов из отдельного крыла школы.

«Легко себе представить, как будут уживаться хоровое пение, дневные да и вечерние мероприятия взрослой молодежи (типа мероприятий «Кому за...») и вообще соседство взрослых по праздникам и в будние дни с каждодневной скрупулезной работой по воспитанию и обучению детей», - считают родители.

Заместитель руководителя администрации Прилузского района Наталья Жук отметила, что дом культуры с 2011 года не проводил вечерние дискотеки «Кому за...» и прочие вечеринки, которые никак не соотносятся с культурной деятельностью. Конечно, его работники выступают на корпоративах и свадьбах, но это происходит в зданиях столовых. И уж точно в школе такого не будет. Она сказала, что некоторые родители ведут себя как собственники, которые считают новую школу своей территорией. А некоторые учителя опасаются, что останутся без нагрузки и даже без работы, ведь пришедшие в школу работники культуры своими более интересными занятиями перетянут детей себе. При этом она заверила, что никого в школе увольнять не собираются.

«Работники дома культуры по совместительству являются и работниками дополнительного образования школы. Работа дома культуры на базе школы увеличит количество детей, занимающихся творчеством. Ведь им не нужно будет после уроков бегать в другое здание. И сами работники не хотят возвращаться в старое здание. Ведь в школе прекрасный актовый зал. Да там коридоры, как зал в старом здании. Подобные примеры есть в Чувашии, и в Татарстане», - сообщила Н.Жук.

Местные жители обратились в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Коми с вопросом о законности и совместимости размещения под одной крышей двух учреждений. В ответе говорилось: размещайте в школе кого хотите, а мы за нарушения будем штрафовать. Муниципалитет готовит обращение в республиканское управление. Н.Жук подчеркнула, что решение о переезде дома культуры в школу пока не принято. И не будет принято, пока такую возможность не подтвердят все заинтересованные ведомства. Но даже если все пройдет по плану администрации, переезд состоится не раньше нового учебного года.

Фото пресс-службы главы Коми