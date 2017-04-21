КомиОнлайн

Новости

Пятница, 21 апреля 2017, 14:02
  • 114
  • 0
  • 2

14:02
3 в 1: в школу села Летка хотят поселить еще и дом культуры

Роспотребнадзор пригрозил учреждению штрафами.

В начале марта из-за накопившегося долга перед энергетиками было закрыто здание дома культуры села Летка Прилузского района. По данным газеты «Трибуна», долг составил 300 тысяч рублей. Причиной стало то, что в октябре 2016 года здание отключили от центрального отопления и перевели на автономные электрические обогреватели — конвекторы. Здание, построенное в 1953 году, оказалось не самым энергоэффективным. Оплата счетов, как сообщил «Комиинформ», стала неподъемной для районной администрации.

Сейчас коллектив дома культуры перевели в здание администрации района. Так как условия там неподходящие, в Прилузье стали прорабатывать вопрос о переезде работников в здание местной школы, которая была открыта в 2016 году. Ранее туда уже перевели дом детского творчества, в котором занимается около 80 процентов учащихся школы.

В конце марта о такой перспективе уведомили педагогический коллектив летской школы. Далеко не все учителя и родители восприняли это с оптимизмом. Коллектив образовательного учреждения не понимает, как могут соседствовать школа и учреждение для взрослых. По некоторым данным, уже предусмотрено выселение начальных классов из отдельного крыла школы.

«Легко себе представить, как будут уживаться хоровое пение, дневные да и вечерние мероприятия взрослой молодежи (типа мероприятий «Кому за...») и вообще соседство взрослых по праздникам и в будние дни с каждодневной скрупулезной работой по воспитанию и обучению детей», - считают родители.

sk02.jpg

Заместитель руководителя администрации Прилузского района Наталья Жук отметила, что дом культуры с 2011 года не проводил вечерние дискотеки «Кому за...» и прочие вечеринки, которые никак не соотносятся с культурной деятельностью. Конечно, его работники выступают на корпоративах и свадьбах, но это происходит в зданиях столовых. И уж точно в школе такого не будет. Она сказала, что некоторые родители ведут себя как собственники, которые считают новую школу своей территорией. А некоторые учителя опасаются, что останутся без нагрузки и даже без работы, ведь пришедшие в школу работники культуры своими более интересными занятиями перетянут детей себе. При этом она заверила, что никого в школе увольнять не собираются.

«Работники дома культуры по совместительству являются и работниками дополнительного образования школы. Работа дома культуры на базе школы увеличит количество детей, занимающихся творчеством. Ведь им не нужно будет после уроков бегать в другое здание. И сами работники не хотят возвращаться в старое здание. Ведь в школе прекрасный актовый зал. Да там коридоры, как зал в старом здании. Подобные примеры есть в Чувашии, и в Татарстане», - сообщила Н.Жук.

Местные жители обратились в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Коми с вопросом о законности и совместимости размещения под одной крышей двух учреждений. В ответе говорилось: размещайте в школе кого хотите, а мы за нарушения будем штрафовать. Муниципалитет готовит обращение в республиканское управление. Н.Жук подчеркнула, что решение о переезде дома культуры в школу пока не принято. И не будет принято, пока такую возможность не подтвердят все заинтересованные ведомства. Но даже если все пройдет по плану администрации, переезд состоится не раньше нового учебного года.

Фото пресс-службы главы Коми

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиПрилузский районЛетка
Общество
Социум
ШколаКультураоптимизация
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Специалист по развитию территории / Торговый представитель
Алкогольная Сибирская группа (Сыктывкар)
от 37000 RUR

Торговый представитель
СНС, Группа Компаний (Сыктывкар)

Мастер-приемщик СТО
Фирма Овен-Авто (Сыктывкар)

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Апрель 2017
 
Реклама

Последние комментарии

ЮРИЙ:
а почему он еще не в зоне???
21.04.2017 - 14:36
Перейти к новости
Alicecit:
Гостиница в старинном особняке
21.04.2017 - 14:29
Перейти к новости
Алексей:
Желательно еще 50 на 50, звонок другу и помощь зала...
21.04.2017 - 14:27
Перейти к новости
Алексей:
Добивают малую авиацию... это уже проходили в конце 90-х
21.04.2017 - 14:24
Перейти к новости
Игорь:
Ему еще руку оторвало и он теперь инвалид
21.04.2017 - 13:40
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика