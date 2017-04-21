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Пятница, 21 апреля 2017, 15:12
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15:12
В печорском поселке Озерный водопровод нельзя присоединять к жилым зданиям

По документам он готов, но по факту объект простаивает.

В распоряжении газеты «Трибуна» оказались документы проверки выполнения контракта по строительству водопроводных сетей в поселке Озерный. Работы, судя по актам, подписанным руководством муниципалитета, завершены и оплачены - 17 миллионов 545 тысяч рублей.

Однако незадолго до даты подписания актов выполненных работ и разрешения на ввод в эксплуатацию на объекте побывала комиссия Госстройнадзора республики и прокуратуры, которая выявила множество недоработок и нарушений, о чем был составлен акт от 28 октября 2016 года. В нем, в частности, указывалось, что проектная документация не утверждена, а работы выполняются с отклонением от проекта.

И все же, несмотря на то, что контракт с подрядчиком был расторгнут и объект эксплуатироваться не может (поскольку для этого нет условий), 29 декабря 2016 года глава администрации Печорского района Андрей Соснора подписал разрешение на ввод водопровода в эксплуатацию. Он же 3 марта 2017 года получил предписание прокуратуры, в котом перечислялись выявленные нарушения. Например, в предоставленном в Минсельхозпрод отчете водопровод введен в эксплуатацию 19 декабря, в то время как разрешение на это подписано только 29 декабря, а фактически «объект не эксплуатируется ввиду отсутствия технической возможности». В проектной документации не предусмотрено подключение водопроводных сетей к жилому фонду и вообще к каким-либо объектам социальной инфраструктуры. И работать водопровод не мог, поскольку проект не предусматривал его подключение к электросетям насосной станции. Получается, что почти 20 миллионов рублей, затраченных на строительство водопровода, потрачены зря.

На пятой странице предписания указывается: разрешение на ввод водопровода, подписанное А.Соснорой, было выдано 26 сентября 2016 года, причем совсем другой компании и на другой объект. Документ с указанным номером был выдан ООО «Техстрой» на ввод в эксплуатацию жилого дома в Печоре по улице Железнодорожной, дом 23, корпус 1. То есть к водопроводу в поселке Озерный он никакого отношения не имеет.
Заканчивается предписание главе администрации Печоры указанием: «Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц администрации Печоры, виновных в указанных нарушениях. О результатах принятых мер сообщить прокурору».

Фото Антонины Лапуньковой

«КомиОнлайн»
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КомиПечорский район
Общество
Социум
Водопроводнарушенияконтракт
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