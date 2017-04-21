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Пятница, 21 апреля 2017, 15:37
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15:37
Ликвидация возгорания на скважине под Усинском перешла в активную фазу

Предприняты максимальные меры безопасности для участников операции и окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми», на месторождении имени А.Алабушина завершена расчистка устья скважины 2Р, ведется монтаж специально разработанного приспособления для отрыва пламени. Таким образом, начата активная фаза ликвидации возгорания. Ранее сообщалось, что площадь пожара сумели сократить в шесть раз.

Основные мероприятия выполняются силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС России и оперативных бригад «ЛУКОЙЛ-Коми». Задействовано 94 единицы техники и более 260 человек. Предпринимаются максимальные меры безопасности для участников операции и окружающей среды. Близлежащим населенным пунктам возгорание не угрожает.

В селе Щельябож при помощи специального оборудования – как стационарного, так и мобильного – ведется круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Кроме того, замеры сделаны специалистами Роспотребнадзора. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

Напомним, 10 апреля стало известно о возгорании нефтескважины №2 на месторождении имени Андрея Алабушина. По данным «ЛУКОЙЛ-Коми», это случилось при проведении капитального ремонта скважин подрядчиком – ООО «КомиКуэст Интернешнл». По предварительным данным, причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Расследование аварии ведет печорское управление Ростехнадзора.

Прокуратура Усинска организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также природоохранного законодательства в деятельности эксплуатирующего скважину предприятия. По итогам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиУсинск
Экология
Социум
ЛУКОЙЛ-Коми
Пожарнефтьскважиналиквидация
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