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Пятница, 21 апреля 2017, 16:45
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16:45
Открыта регистрация на юбилейный «Зеленый марафон» Сбербанка

В Сыктывкаре местом проведения спортивного праздника станет Стефановская площадь.

В 53 городах России, включая Сыктывкар, 28 мая 2017 года пройдет ежегодный национальный проект «Зеленый марафон», организатором которого является  Сбербанк. Регистрация участников уже стартовала на сайте мероприятия, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

На дистанцию 4,2 километра выйдут сотни горожан и гостей из других населенных пунктов Коми. Начало регистрации на Стефановской площади – в 10:00. Старт забега запланирован на 12:00.

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Девиз «Зеленого марафона 2017» – «Спорт для всех!». Традиционно в марафоне принимают участие люди всех возрастов - независимо от уровня физической подготовки. Гости большого семейного спортивного праздника в этом году смогут посетить различные спортивные и игровые площадки, увидеть номера и выступления ярких творческих коллективов.

В каждом из городов-участников «Зеленого марафона – 2017» будут реализованы инициативы, направленные на улучшение городской среды – от субботников и посадки деревьев до организации детских площадок.

Управляющий Коми отделением Сбербанка Андрей Пушкарев отметил: «Зеленый марафон Сбербанка станет ярким городским событием. Это не просто большой семейный спортивный праздник, а еще и важный социальный проект по улучшению социальной и городской среды. «Зеленый марафон» объединяет людей с разными физическими возможностями, разных возрастов. Приглашаю всех жителей Сыктывкара стать частью этого праздника!»

Год назад дистанцию по всей России преодолели 75 тысяч человек.

*** Генеральная лицензия банка России №1481. Официальные сайты — www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
марафонзабегпраздник
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