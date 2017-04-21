Дом для полицейских ввели в строй в Сыктывкаре

Информация о строительстве девятиэтажного кирпично-панельного дома по улице Южной в районе сносимых зданий учебного центра МВД по Коми появилась весной 2012 года. Как следовало из документации на сайте госзакупок, заказчиком является региональное министерство внутренних дел, а максимальная цена контракта составляет чуть более 288 миллионов рублей. Также в техзадании указывалось, что в доме должны располагаться 162 квартиры общей площадью 8456 квадратных метра.

В итоге строительство здания началось в 2012 году и проводилось в два этапа. Окончательная стоимость строительства составила 270 миллионов рублей. Жилой комплекс включает в себя 74 однокомнатные, 61 двухкомнатную и 27 трехкомнатных квартир с внутренней отделкой, оборудованные системой пожаротушения и пожарной сигнализацией. Территория возле новостройки полностью благоустроена пешеходными тротуарами, автомобильной стоянкой, детской и спортивной площадками.

Торжественная церемония вручения ключей от квартир дома №24 по улице Южной состоялась спустя пять лет, днем 21 апреля.

«Хочу, чтобы в этом доме звучали звонкие и радостные голоса детей. Хочу, чтобы вы всегда возвращались в свои квартиры», – отметил министр внутренних дел региона Виктор Половников, обращаясь к сотрудникам.

«Дорогие мои! Заселяйтесь, живите счастливо, долго, плодитесь и размножайтесь, растите детей, воспитывайте их. Пусть ваша служба приносит удовлетворение и не будет такой опасной», - пожелал Глава Коми Сергей Гапликов.

После поздравлений С.Гапликов и В.Половников перерезали символическую красную ленточку и прошлись по дому. Первым гостей в полученной квартире принял участковый уполномоченный отделения полиции №1 по Сыктывкару Валерий Балашов.

В.Половников после экскурсии и чаепития рассказал журналистам, что ключи от служебных квартир в девятиэтажном доме получили по принципу очередности 162 сотрудника, которые проживают в Сыктывкаре. Новоселье отметят участковые уполномоченные полиции, сотрудники следственных органов, уголовного розыска, патрульно-постовой службы и других подразделений, в том числе и федеральные государственные гражданские служащие. Полицейские смогут проживать в этом доме, пока работают в органах внутренних дел.

По его словам, очередь на получение служебного жилья большая, одним домом ее не закрыть. Мэрия Сыктывкара выделила земельный участок для строительства второго подобного дома. Прорабатывается вопрос о реализации этого проекта. В других муниципалитетах республики строить служебные дома не планируют.

Фото и видео Владилена Олофинского