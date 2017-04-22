Суд постановил приостановить работу детсада в Объячево после вспышки пищевой инфекции

Прилузский районный суд 19 апреля рассмотрел административное дело в отношении детского сада №4 в селе Объячево по факту нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих правил и гигиенических нормативов, невыполнении противоэпидемических мер. По сообщению пресс-службы суда, установлено, что 12 апреля местный филиал регионального центра гигиены и эпидемиологии зафиксировал восемь случаев (семь легкой тяжести и один средней тяжести) пищевой токсикоинфекции детей, посещающих дошкольное учреждение.

Причиной заболевания детей стали многочисленные и грубые нарушения в области обеспечения санитарного законодательства.

Суд принял решение о привлечении юридического лица к административной ответственности с назначением наказания в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток. Постановление не вступило в законную силу.

Детсад №4 в селе Объячево открылся в декабре 2016 года. Его возводили почти четыре года, так как выделенные на строительство деньги тратили на другие цели, а ввод в строй объекта переносился.

Фото из группы «Знамя труда» во «ВКонтакте»