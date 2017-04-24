В Коми на сельское хозяйство направят больше денег

В начале прошлого года в регионе решили увеличить финансирование сельского хозяйства на 95 миллионов рублей, основная часть субсидий потратится на увеличение объемов поддержки реализации инвестиционных проектов в животноводстве. Кроме того, республика впервые получила поддержку из федерального бюджета в 43 миллиона рублей на строительство первого этапа животноводческого комплекса на 1200 голов в Прилузском районе, говорится в пресс-релизе Минсельхозпрода Коми.

«На 2017 год на поддержку сельского хозяйства предусмотрено 1 миллиард 40 миллионов рублей, что выше уровня 2016 года на 1,3 процента. На апрельской сессии Госсовета республики внесены изменения в объемы финансирования за счет перераспределения средств в части увеличения субсидий: на строительство и реконструкцию животноводческих помещений для проведения нового конкурсного отбора – на 60 миллионов рублей; на техническое перевооружение – на 33 миллиона рублей; на создание и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления – на 50 миллионов рублей; на овощи защищенного грунта – на 15 миллионов рублей. Средства выделяются большие, поэтому от каждого вложенного государством рубля ждем отдачи», - отметил в своем докладе заместитель председателя правительства Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев на итоговом совещании по вопросам развития животноводства и ветеринарного благополучия на территории республики.

По словам вице-премьера, тормозит развитие животноводства, прежде всего, недостаточная работа с землей. Поэтому в очередной раз А.Князев акцентировал свое внимание на необходимости создания в каждом хозяйстве устойчивой кормовой базы, способной обеспечить сбалансированное кормление животных в течение всего года.

Помимо этого, А.Князев поставил перед аграриями задачу по заполнению новых ферм до конца текущего года, а это почти тысяча голов крупного рогатого скота (955 голов).

«Для сохранения роста производства необходимо заполнить животными новые животноводческие помещения. На сегодняшний день, министерство предоставляет поддержку на покупку племенного поголовья коров-первотелок молочного направления, племенного молодняка крупного рогатого скота в размере 70 рублей за один килограмм живой массы. Хочу заверить всех, что государственная поддержка на эти цели будет предоставлена в необходимых объемах», - обратился к участникам совещания вице-премьер.

На совещания аграрии также озвучили проблемы, которые, по их мнению, ухудшают экономическое состояние хозяйств. Так, по словам директора ООО «Нившера» Татьяны Ларуковой, острая проблема - отсутствие мясокомбината в Коми. Сельхозтоваропроизводителям некуда сдавать выбракованный скот. Это влечет за собой увеличение убытков хозяйств, отметила она.

Фото с сайта mshp.rkomi.ru