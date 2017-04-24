«Социалка» стала самой затратной статьей бюджета Коми

По данным министерства финансов Коми, республиканский бюджет в первом квартале этого года исполнен по поступлениям в сумме 13,46 миллиарда рублей (23,1 процента от запланированных доходов), по расходам – в сумме 14,09 миллиарда (20,6 процента). Дефицит бюджета составил 628,7 миллиона рублей, хотя в годовом исчислении он запланирован в размере 7,7 миллиарда.

Раньше самой большой статьей расходов было образование. Однако в первые три месяца этого года самая большая сумма ассигнований пришлась на социальную политику. В эту сферу было направлено 4,44 миллиарда рублей, то есть 31,5 процента от общего объема. На втором месте – образование (3,57 миллиарда, или 25,4 процента всех расходов). Значительно сократилось финансирование здравоохранения. Если раньше на это направление приходилось 16-19 процентов всех трат, то в первом квартале 2017 года доля уменьшилась до 7,5 процента, сумма составила 1,06 миллиарда.

Тем не менее общие расходы на три эти отрасли остаются самыми значимыми, забирая почти две трети бюджетных средств (64,4 процента).

На национальную экономику было потрачено 1,45 миллиарда (10,3 процента), на жилищно-коммунальное хозяйство – 553,2 миллиона (3,9 процента), на общегосударственные вопросы – 369,8 миллиона (2,6 процента), на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 277,7 миллиона (2 процента).

Расходы на культуру и кинематографию составили 196,7 миллиона рублей (1,4 процента), на физкультуру и спорт – 131,5 миллиона (0,9 процента), на СМИ – 38,1 миллиона (0,3 процента), на национальную оборону – 5,5 миллиона (менее 0,1 процента).

На обслуживание государственного и муниципальных долгов было израсходовано 1,1 миллиарда рублей (7,8 процента всех расходов бюджета).

Межбюджетные трансферты составили 876 миллионов рублей, то есть 6,2 процента всех расходов.

Фото Игоря Соколова