КомиОнлайн

Новости

Понедельник, 24 апреля 2017, 09:49
  • 139
  • 0
  • 1

09:49
«Социалка» стала самой затратной статьей бюджета Коми

Раньше больше всего средств забирало образование.

По данным министерства финансов Коми, республиканский бюджет в первом квартале этого года исполнен по поступлениям в сумме 13,46 миллиарда рублей (23,1 процента от запланированных доходов), по расходам – в сумме 14,09 миллиарда (20,6 процента). Дефицит бюджета составил 628,7 миллиона рублей, хотя в годовом исчислении он запланирован в размере 7,7 миллиарда.

Раньше самой большой статьей расходов было образование. Однако в первые три месяца этого года самая большая сумма ассигнований пришлась на социальную политику. В эту сферу было направлено 4,44 миллиарда рублей, то есть 31,5 процента от общего объема. На втором месте – образование (3,57 миллиарда, или 25,4 процента всех расходов). Значительно сократилось финансирование здравоохранения. Если раньше на это направление приходилось 16-19 процентов всех трат, то в первом квартале 2017 года доля уменьшилась до 7,5 процента, сумма составила 1,06 миллиарда.

Тем не менее общие расходы на три эти отрасли остаются самыми значимыми, забирая почти две трети бюджетных средств (64,4 процента).

На национальную экономику было потрачено 1,45 миллиарда (10,3 процента), на жилищно-коммунальное хозяйство – 553,2 миллиона (3,9 процента), на общегосударственные вопросы – 369,8 миллиона (2,6 процента), на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 277,7 миллиона (2 процента).

Расходы на культуру и кинематографию составили 196,7 миллиона рублей (1,4 процента), на физкультуру и спорт – 131,5 миллиона (0,9 процента), на СМИ – 38,1 миллиона (0,3 процента), на национальную оборону – 5,5 миллиона (менее 0,1 процента).

На обслуживание государственного и муниципальных долгов было израсходовано 1,1 миллиарда рублей (7,8 процента всех расходов бюджета).

Межбюджетные трансферты составили 876 миллионов рублей, то есть 6,2 процента всех расходов.

Фото Игоря Соколова

Игорь Соколов
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
бюджетзатратыобразованиеКультуранацэкономиказдравоохранение
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы


Кредитный специалист
Хоум Кредит энд Финанс Банк (Сыктывкар)
от 18000 RUR

Техник - лаборант
Велесстрой (Сыктывкар)
от 55000 до 65500 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Апрель 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Gloriamic:
проститутки новосибирскапроститутки новосибирскапроститутки новосибирскапроститутки новосибирска
24.04.2017 - 10:34
Перейти к новости
Толян:
[вырезано] просто, кто [вырезано] полетит в Печору за 12 рубасов...
23.04.2017 - 19:43
Перейти к новости
Михаил:
......разумные доводы людей ИХ не интересуют,главное чтобы перед верхами отчитаться и ""красиво выглядеть""" в целом.....Нельзя решать проблемы одних людей за счет других,надо искать золотую серединку,а для этого нужны мозги и желание,чего явно не хватает у министра и его единомышленников.
23.04.2017 - 05:28
Перейти к новости
Родители:
Если причина в халатности работников, почему в нашей группе ни одного случая отравления. На обе группы одно меню. И куда нам оставлять детей? Если сад закроют на 90 дней.
22.04.2017 - 21:28
Перейти к новости
::::
Как прокомментировала ситуацию заместитель главы администрации Прилузского района Наталья Жук, ситуация не столь критична. По инициативе Роспотребназора приостановлена работа лишь второго маленького корпуса данного детского учреждения.
22.04.2017 - 19:17
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика