Фотовзгляд: воркутинские гонки на тарантасах

В этом году в соревнованиях участвовало шесть команд.

Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, 23 апреля в городе в третий раз состоялись соревнования «Гонки на тарантасах». В этом году участниками заезда стали шесть команд, которые представили свои самодельные тарантасы и скатились на них со склона тиманского оврага. Поддержать участников и зарядиться атмосферой праздника пришли многие воркутинцы.

Первой на старт вышла команда «Полярные волки» с тарантасом «Ветеран», который уже участвовал в прошлогодних заездах. Его собрали из старой люльки от мотоцикла, приделав к ней полозья.

Следующей покоряла склон на огромной банковской карте команда банка ВТБ.

Команда «Киокусинкай» использовала для своего тарантаса часть от спортивного гребного тренажера, установленную на саночной конструкции.

«В прошлом году у нас был тарантас-танк, в этот раз мы решили придумать что-то новое, – рассказал пилот команды Александр Казаков. – Идея была общая, в сборке особых сложностей не возникло. Правда, спускаться на этом «шедевре» немного страшно – тормозов-то у него нет, но в этом и заключается некий экстрим. Конечно, хотелось бы победить, но загадывать наперед не буду».

Команда «Лети лепесток» назвала свой тарантас «Сани Деда Мороза». Еще одни «сани для покорения Аляски» сделали для конкурса участники команды Ухтинского госуниверситета, вдохновившись произведением Джека Лондона.

Самым массивным участником заезда был тарантас «Диванные войска» - вторая конкурная конструкция команды «Полярные волки», в которой использовали обычный диван.

С индивидуальной креативной идеей для своего тарантаса «Каравелла» вышла на склон студентка Наталья Кузнецова. В костюме кенгуру девушка скатилась с горы в тазике с прикрепленной к нему пальмой.

Победителей конкурса жюри определяло по нескольким критериям: креативность идеи для создания тарантаса, его внешний вид и технические характеристики конструкции – точность и время прохождения трассы. Помимо кубков и грамот, лидеры конкурса получили денежные призы: за первое место – приз в 9000 рублей, за второе место – 6000 рублей, за третье место – 3000 рублей.

Места распределились следующим образом: первое место – «Каравелла» - Н.Кузнецова; второе место – «Ветеран» - «Полярные волки»; третье место – «Гребля» - «Киокусинкай».

Фото пресс-службы администрации Воркуты, Вячеслава Медведева,, из групп «Воркутинский филиал УГТУ» и «Воркута Спортивная» во «ВКонтакте», видео с канала «моя воркута» на youtube.com