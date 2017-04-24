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«Новая генерация» потерпела поражение в матче с «Диной»
Сыктывкарцы пропустили шесть мячей.
Матч чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги между «Новой генерацией» и московской «Диной» состоялся 24 апреля в Троицке и завершился со счетом 6:1. В первом тайме в ворота гостей влетели четыре мяча. В начале второй половины встречи москвичи реализовали еще один голевой момент. Сыктывкарцы смогли ответить только одним точным ударом на 31-й минуте, когда Алексей Лялин забил гол престижа.Точку в игре поставили хозяева под занавес поединка.
Что касается второй мини-футбольной команды из Коми, то «Ухта» 23 апреля дома проиграла подмосковному «Динамо» со счетом 3:8.
Последний матч чемпионата «Новая генерация» проведет с «Ухтой» в Сыктывкаре 28 апреля.
Известно, что обе команды не вышли в плей-офф российской суперлиги, заняв последние места в таблице.
Фото с сайта www.amfr.ru
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Комментарии
Интересно на сколько лет затянется эта ситуация, когда наши две команды будут на последних местах((( просто без слез не взглянешь(((
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