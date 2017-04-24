КомиОнлайн

Новости

Понедельник, 24 апреля 2017, 20:54
  • 461
  • 1
  • 1

«Новая генерация» потерпела поражение в матче с «Диной»

Сыктывкарцы пропустили шесть мячей.

Матч чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги между «Новой генерацией» и московской «Диной» состоялся 24 апреля в Троицке и завершился со счетом 6:1. В первом тайме в ворота гостей влетели четыре мяча. В начале второй половины встречи москвичи реализовали еще один голевой момент. Сыктывкарцы смогли ответить только одним точным ударом на 31-й минуте, когда Алексей Лялин забил гол престижа.Точку в игре поставили хозяева под занавес поединка.

Что касается второй мини-футбольной команды из Коми, то «Ухта» 23 апреля дома проиграла подмосковному «Динамо» со счетом 3:8.

Последний матч чемпионата «Новая генерация» проведет с «Ухтой» в Сыктывкаре 28 апреля.

Известно, что обе команды не вышли в плей-офф российской суперлиги, заняв последние места в таблице.

Фото с сайта www.amfr.ru

Владилен Олофинский
Версия для печатиВерсия для печати
Московская область
Спорт
Социум
Новая ГенерацияДинаМини-футбол
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

:::
24.04.2017 - 23:23
+1
Поставить плюс!
-1
-1
Поставить минус!

Интересно на сколько лет затянется эта ситуация, когда наши две команды будут на последних местах((( просто без слез не взглянешь(((

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Оператор на телефон
Фортуна (Сыктывкар)
от 17000 до 25000 RUR

от 25000 RUR

Регистратор заявок
Фортуна (Сыктывкар)
от 20000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Апрель 2017
 
Реклама

Последние комментарии

TertSitoTog:
http://lifevestbooks.com/results.php?search=dwdadawwwwwwwdadd+2&host=hit... - HitFile.net
25.04.2017 - 01:05
Перейти к новости
Pjzas:
Переходите на электронные сигареты!!! Заколебали пожары устраивать!!!
24.04.2017 - 23:25
Перейти к новости
::::
Интересно на сколько лет затянется эта ситуация, когда наши две команды будут на последних местах((( просто без слез не взглянешь(((
24.04.2017 - 23:23
Перейти к новости
generic_cialis:
Hello!generic cialis ,
24.04.2017 - 23:21
Перейти к новости
Юнона:
Нда-аа!Вспоминаются слова основателя христианста -Иисуса Христа - к своим последователям "...если мир вас не ненавидит, знайте, что сначала он возненавидел меня...если преследовали меня, будут преследовать и вас.., но все это будут делать против вас из-за моего имени, потому что они не знают посл
24.04.2017 - 22:42
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика