«Новая генерация» потерпела поражение в матче с «Диной»

Матч чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги между «Новой генерацией» и московской «Диной» состоялся 24 апреля в Троицке и завершился со счетом 6:1. В первом тайме в ворота гостей влетели четыре мяча. В начале второй половины встречи москвичи реализовали еще один голевой момент. Сыктывкарцы смогли ответить только одним точным ударом на 31-й минуте, когда Алексей Лялин забил гол престижа.Точку в игре поставили хозяева под занавес поединка.

Что касается второй мини-футбольной команды из Коми, то «Ухта» 23 апреля дома проиграла подмосковному «Динамо» со счетом 3:8.

Последний матч чемпионата «Новая генерация» проведет с «Ухтой» в Сыктывкаре 28 апреля.

Известно, что обе команды не вышли в плей-офф российской суперлиги, заняв последние места в таблице.

Фото с сайта www.amfr.ru