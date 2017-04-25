Здание бывшего санатория в сыктывкарской Максаковке отдали под поликлинику

Во время рабочего совещания по вопросам здравоохранения 25 апреля глава региона Сергей Гапликов поставил задачу перед Минздравом республики проработать вопрос по открытию в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка современного отделения поликлиники. Учреждение предполагается разместить в пустующем помещении бывшего санатория, сообщает пресс-служба главы Коми.

С.Гапликов поручил в течение двух недель подготовить и проработать модель реализации проекта с учетом перспектив развития поселка. Особое внимание глава региона обратил на необходимость создания в новом медучреждении доступной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями, а также эффективного использования имеющихся площадей.

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сообщил, что общая площадь предложенных под поликлинику помещений составляет порядка 2000 квадратных метров [два этажа и цокольное помещение], что позволяет разместить дополнительно отделение паллиативной помощи Сыктывкарской городской больницы. Глава региона предложение поддержал, поручив рассмотреть проект новой поликлиники совместно с руководством администрации и депутатским корпусом Сыктывкара.

*** Амбулатория в пригородном поселке Верхняя Максаковка была построена в 1971 году, капитальный ремонт с тех пор не проводился. Износ постройки на 2012 год составлял 37 процентов, второй этаж был закрыт еще в 2014 году. Тогда же местные жители пожаловались, что помещения амбулатории находятся в плачевном состоянии, крыльцо здания разрушено, вход не освещается, осыпаются потолки, кабинет внутривенных уколов и забора анализов закрыт из-за опасности обрушения. Чтобы сдать анализы или попасть на прием к зубному врачу, пациентам приходится ездить в соседний поселок Краснозатонский. По информации Минздрава региона, ремонт протекающей крыши и обновление внутренних помещений должны были провести в 2015 году.

Фото пресс-службы Минздрава Коми