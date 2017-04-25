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Вторник, 25 апреля 2017, 11:59
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11:59
Здание бывшего санатория в сыктывкарской Максаковке отдали под поликлинику

Жители поселка несколько лет жалуются на недоступность медуслуг.

Во время рабочего совещания по вопросам здравоохранения 25 апреля глава региона Сергей Гапликов поставил задачу перед Минздравом республики проработать вопрос по открытию в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка современного отделения поликлиники. Учреждение предполагается разместить в пустующем помещении бывшего санатория, сообщает пресс-служба главы Коми.

С.Гапликов поручил в течение двух недель подготовить и проработать модель реализации проекта с учетом перспектив развития поселка. Особое внимание глава региона обратил на необходимость создания в новом медучреждении доступной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями, а также эффективного использования имеющихся площадей.

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сообщил, что общая площадь предложенных под поликлинику помещений составляет порядка 2000 квадратных метров [два этажа и цокольное помещение], что позволяет разместить дополнительно отделение паллиативной помощи Сыктывкарской городской больницы. Глава региона предложение поддержал, поручив рассмотреть проект новой поликлиники совместно с руководством администрации и депутатским корпусом Сыктывкара.

*** Амбулатория в пригородном поселке Верхняя Максаковка была построена в 1971 году, капитальный ремонт с тех пор не проводился. Износ постройки на 2012 год составлял 37 процентов, второй этаж был закрыт еще в 2014 году. Тогда же местные жители пожаловались, что помещения амбулатории находятся в плачевном состоянии, крыльцо здания разрушено, вход не освещается, осыпаются потолки, кабинет внутривенных уколов и забора анализов закрыт из-за опасности обрушения. Чтобы сдать анализы или попасть на прием к зубному врачу, пациентам приходится ездить в соседний поселок Краснозатонский. По информации Минздрава региона, ремонт протекающей крыши и обновление внутренних помещений должны были провести в 2015 году.

Фото пресс-службы Минздрава Коми

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КомиСыктывкарМаксаковка
Общество
Социум
зравоохранениеполиклиникамедуслугисанаторий
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