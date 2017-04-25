У жителей Коми появится возможность проконсультироваться с московскими врачами

Как сообщает пресс-служба компании, пользователи получат возможность общаться по видеосвязи с докторами, выбирая из более чем 2000 лучших российских медицинских специалистов крупнейшей в стране федеральной частной сети лечебно-профилактических учреждений «МЕДСИ». Это будут врачи различного профиля: не только терапевты и педиатры, но и аллергологи, кардиологи, эндокринологи, логопеды и медики других специальностей. Сервис сделает доступными консультации ведущих московских врачей в том числе для жителей отдаленных районов республики, небольших городов, сельской местности, где очно можно проконсультироваться лишь с врачами общего профиля или с ограниченным кругом врачей базовых специальностей.

Использование услуги видеоконсультаций с врачами также позволит сэкономить время на посещение клиники при повторных приемах для корректировки и уточнения назначенного курса лечения. Кроме того, телемедицинские технологии нацелены на предотвращение самолечения, а также обращения к непрофессионалам за советами и рекомендациями (например, в соцсетях).

Чтобы воспользоваться услугой МТС, будет достаточно установить мобильное приложение и зарегистрироваться. Про каждого врача в приложении будет представлена подробная информация: должность, специализация, образование, трудовой стаж, профессиональные достижения, научная деятельность, сфера практических интересов и проч. Пациент сможет выбрать врача и удобное время общения с ним или получить срочную консультацию дежурных специалистов, а также в случае необходимости записаться на очный прием. Консультация будет по видеосвязи. Пациент также сможет общаться с доктором в чате и обмениваться фотографиями (например, отправлять фото предыдущих анализов и назначений). Оплата будет производиться непосредственно из приложения, как с банковской карты, так и со счета абонента МТС.

До принятия находящегося на рассмотрении в Госдуме законопроекта о телемедицине консультации через данный сервис могут носить лишь рекомендательный характер: врач сможет предложить пройти дополнительное обследование или обсудить ранее сделанные назначения. При этом будет доступна возможность получения второго мнения компетентного специалиста. Таким образом, на первом этапе наиболее вероятными сценариями использования услуги станут:

- замена первичного очного приема в ситуации, когда пациент не знает, как подготовиться к приему у врача, особенно это важно при прохождении дорогостоящих диагностических обследований;

- замена повторного приема после курса терапии, назначенного во время очной консультации (например, для обсуждения результатов лечения и корректировки схемы терапии или подбора препаратов при аллергических реакциях);

- контроль реабилитации пациента, удаленный мониторинг его состояния.

Особенно интересны возможности сервиса будут в период эпидемии респираторно-вирусных заболеваний, гриппа, когда вследствие высокой загруженности медицинских специалистов увеличивается время ожидания врача на дом. В данном случае телемедицинские технологии позволят сократить период ожидания квалифицированной медицинской помощи и избежать риска высокой вирусной нагрузки при посещении клиники. После принятия закона МТС планирует расширить формат консультаций и количество дополнительных функций сервиса.

Фото с сайта firestock.ru